Eskişehirspor'un eski amigosu Orhan Erpek, son yolculuğuna uğurlandı

Törene, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Erkan Koca, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, futbol camiası, Erpek'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

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