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        Eskişehirspor'un eski amigosu Orhan Erpek, son yolculuğuna uğurlandı

        Eskişehirspor'un "Amigo Orhan" lakabıyla bilinen, 87 yaşında vefat eden eski amigosu Orhan Erpek'in cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 16:53 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:53
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        Eskişehirspor'un eski amigosu Orhan Erpek, son yolculuğuna uğurlandı
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        Eskişehirspor'un "Amigo Orhan" lakabıyla bilinen, 87 yaşında vefat eden eski amigosu Orhan Erpek'in cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi.

        Erpek için Odunpazarı ilçesindeki Mahmud Sami Ramazanoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Erpek'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından İnönü ilçesi Oklubalı Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

        Törene, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Erkan Koca, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, futbol camiası, Erpek'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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