Eskişehir'de oğlunu bıçakla öldüren babaya 22 yıl hapis cezası
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde oğlunu bıçakla öldüren baba, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde oğlunu bıçakla öldüren baba, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık G.K. ve avukatı ile tanıklar katıldı.
Tanıkların dinlenmesinin ardından son sözleri sorulan G.K, "Çok pişmanım." dedi.
Sanık G.K'yi "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptıran mahkeme heyeti, olayda "haksız tahrik" bulunduğu gerekçesiyle cezasını 22 yıla düşürdü.
- Olay
Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi'ndeki evlerinde 13 Mayıs 2024'te çıkan tartışmada baba G.K, oğlu Yakup K'yi (29) bıçakla ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Yakup K, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan baba hakimlikçe tutuklanmıştı.
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