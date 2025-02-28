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        Eskişehir'de oğlunu bıçakla öldüren babaya 22 yıl hapis cezası

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde oğlunu bıçakla öldüren baba, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:26 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:26
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        Eskişehir'de oğlunu bıçakla öldüren babaya 22 yıl hapis cezası
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde oğlunu bıçakla öldüren baba, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık G.K. ve avukatı ile tanıklar katıldı.

        Tanıkların dinlenmesinin ardından son sözleri sorulan G.K, "Çok pişmanım." dedi.

        Sanık G.K'yi "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptıran mahkeme heyeti, olayda "haksız tahrik" bulunduğu gerekçesiyle cezasını 22 yıla düşürdü.

        - Olay

        Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi'ndeki evlerinde 13 Mayıs 2024'te çıkan tartışmada baba G.K, oğlu Yakup K'yi (29) bıçakla ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Yakup K, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan baba hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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