Eskişehir'de kaybolan 4 küçükbaş hayvan, dron yardımıyla bulundu
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kaybolan 4 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dronla yaptığı çalışma sonucu bulundu.
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kaybolan 4 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dronla yaptığı çalışma sonucu bulundu.
Sakarılıca Mahallesi'nde ikamet eden Y.K, jandarmaya 4 küçükbaş hayvanının 5 gün önce otlattığı sırada kaybolduğunu bildirdi.
Jandarma, kaybolan hayvanları bulmak için dron destekli çalışma başlattı.
Arama sonunda 4 küçükbaş hayvan, ilçe sınırlarındaki Bozaniç kayalıkları mevkiinde bulunup, sahibine teslim edildi.
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