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        Eskişehir'de kaybolan 4 küçükbaş hayvan, dron yardımıyla bulundu

        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kaybolan 4 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dronla yaptığı çalışma sonucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 12:57 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:01
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        Eskişehir'de kaybolan 4 küçükbaş hayvan, dron yardımıyla bulundu
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        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kaybolan 4 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dronla yaptığı çalışma sonucu bulundu.

        Sakarılıca Mahallesi'nde ikamet eden Y.K, jandarmaya 4 küçükbaş hayvanının 5 gün önce otlattığı sırada kaybolduğunu bildirdi.

        Jandarma, kaybolan hayvanları bulmak için dron destekli çalışma başlattı.

        Arama sonunda 4 küçükbaş hayvan, ilçe sınırlarındaki Bozaniç kayalıkları mevkiinde bulunup, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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