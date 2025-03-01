Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde yapılan çalışmalar sonucu bir şüpheliye ait araçta çeşitli markalarda bandrolsüz 860 paket sigara ele geçirdi.

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