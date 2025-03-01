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        Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de jandarmanın düzenlediği kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 13:07 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:08
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        Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de jandarmanın düzenlediği kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde yapılan çalışmalar sonucu bir şüpheliye ait araçta çeşitli markalarda bandrolsüz 860 paket sigara ele geçirdi.

        Yakalanan zanlı hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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