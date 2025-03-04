Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 17:21 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Eskişehir'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

        Polis, önceden belirlediği adreslere düzenlediği operasyonda 127 bin 671 sentetik ecza, 26,29 gram sentetik uyuşturucu, 102,19 gram narkotik madde, 4 ses ve sis bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı ile tabanca ve 12 fişek ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        15 yaşındaki kız öğrenciye saldırı!
        15 yaşındaki kız öğrenciye saldırı!
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Arap Birliği'nden 'Gazze' planı
        Arap Birliği'nden 'Gazze' planı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Morgan Freeman'ın Oscar Ödül töreninde giydiği siyah eldivenin sırrı neydi?
        Morgan Freeman'ın Oscar Ödül töreninde giydiği siyah eldivenin sırrı neydi?
        Ameliyat ettiği hastası ağır yaraladı!
        Ameliyat ettiği hastası ağır yaraladı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Özel: Demokratik Türkiye hayaliniz varsa, varız
        Özel: Demokratik Türkiye hayaliniz varsa, varız
        Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
        Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'in endemik balık türü "Sakarya çizgili sazancığı" koruma altına a...
        Eskişehir'in endemik balık türü "Sakarya çizgili sazancığı" koruma altına a...
        Eskişehir Valiliği ile Yeşilay Şubesi arasında işbirliği protokolü imzaland...
        Eskişehir Valiliği ile Yeşilay Şubesi arasında işbirliği protokolü imzaland...
        Eskişehir Valisi Aksoy, Japonya'nın Türkiye Maslahatgüzarı Koji Tahara'yı k...
        Eskişehir Valisi Aksoy, Japonya'nın Türkiye Maslahatgüzarı Koji Tahara'yı k...
        Anadolu Üniversitesi ve Yeşilay Eskişehir Şubesi bağımlılıkla mücadelede iş...
        Anadolu Üniversitesi ve Yeşilay Eskişehir Şubesi bağımlılıkla mücadelede iş...
        Eskişehir'de "Yeşilay Spor Oyunları 3x3 Sokaklar Bizim Basketbol Turnuvası"...
        Eskişehir'de "Yeşilay Spor Oyunları 3x3 Sokaklar Bizim Basketbol Turnuvası"...
        Buğu Sönmez'in hedefi, Kadınlar Hentbol Süper Lig'de 200 gol barajını geçme...
        Buğu Sönmez'in hedefi, Kadınlar Hentbol Süper Lig'de 200 gol barajını geçme...