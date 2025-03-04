Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Polis, önceden belirlediği adreslere düzenlediği operasyonda 127 bin 671 sentetik ecza, 26,29 gram sentetik uyuşturucu, 102,19 gram narkotik madde, 4 ses ve sis bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı ile tabanca ve 12 fişek ele geçirdi.

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