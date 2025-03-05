Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de yapımı tamamlanan OSB Kongre ve Toplantı Salonu açıldı

        Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) tarafından yapımı tamamlanan OSB Kongre ve Toplantı Salonu faaliyete geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:02 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de yapımı tamamlanan OSB Kongre ve Toplantı Salonu açıldı
        ABONE OL

        Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) tarafından yapımı tamamlanan OSB Kongre ve Toplantı Salonu faaliyete geçti.

        Odunpazarı ilçesindeki OSB Yaşam Park'ta yer alan binada fuaye alanı, 2 toplantı odası, 3 farklı etkinliğin düzenlenmesine olanak sağlayan 1000 kişilik salon bulunuyor.

        Toplam 3 bin 200 metrekarelik alanda inşa edilen tesisin iş dünyasına dair etkinliklere ev sahipliği yapması planlanıyor.

        Yapımı tamamlanan salonda incelemelerde bulunan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, projeyle Eskişehir’in ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapabilecek yeni bir cazibe merkezi kazandığını vurguladı.

        Küpeli, tesisin modern etkinlikler ve toplantılar açısından bölgeye önemli bir dinamizm katacağını belirten Küpeli, şunları kaydetti:

        "OSB Kongre ve Toplantı Salonu, iş dünyasının kongre, toplantı ve çeşitli organizasyonlarını en verimli şekilde gerçekleştirebileceği, modern altyapısıyla her türlü ihtiyaca cevap verebilecek bir merkez olarak inşa edildi. Bu salon, sadece Eskişehir OSB için değil sanayimiz ve şehrimiz için büyük bir kazanım olacak. Salonumuz özellikle aynı anda farklı toplantıların yapılabilmesi, özel salonlar, fuaye alanı, teknik donanımı ve tam kapsamlı mutfağı ile hem yerel hem de ulusal düzeydeki büyük etkinlikler ve toplantılar için çok önemli bir çekim merkezi olacağına inanıyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Süper Lig'in VAR raporu açıklandı!
        Süper Lig'in VAR raporu açıklandı!
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Eşini döven babasını katletti!
        Eşini döven babasını katletti!
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Şiddet davası
        Şiddet davası

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de dernekte kumar oynayan 37 kişiye 342 bin 139 lira ceza verildi
        Eskişehir'de dernekte kumar oynayan 37 kişiye 342 bin 139 lira ceza verildi
        Bakan Yumaklı: Ramazan boyunca gıda ürünlerinde fiyat artışları beklemiyoru...
        Bakan Yumaklı: Ramazan boyunca gıda ürünlerinde fiyat artışları beklemiyoru...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de iftar programında konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de iftar programında konuştu:
        Eskişehir Valisi Aksoy, üniversite öğrencileriyle iftar yaptı
        Eskişehir Valisi Aksoy, üniversite öğrencileriyle iftar yaptı
        Bakan Yumaklı: Ramazan boyunca gıda ürünlerinde fiyat artışları beklemiyoru...
        Bakan Yumaklı: Ramazan boyunca gıda ürünlerinde fiyat artışları beklemiyoru...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de konuştu: