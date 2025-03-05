Eskişehir'de yapımı tamamlanan OSB Kongre ve Toplantı Salonu açıldı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) tarafından yapımı tamamlanan OSB Kongre ve Toplantı Salonu faaliyete geçti.

Odunpazarı ilçesindeki OSB Yaşam Park'ta yer alan binada fuaye alanı, 2 toplantı odası, 3 farklı etkinliğin düzenlenmesine olanak sağlayan 1000 kişilik salon bulunuyor.

Toplam 3 bin 200 metrekarelik alanda inşa edilen tesisin iş dünyasına dair etkinliklere ev sahipliği yapması planlanıyor.

Yapımı tamamlanan salonda incelemelerde bulunan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, projeyle Eskişehir’in ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapabilecek yeni bir cazibe merkezi kazandığını vurguladı.

Küpeli, tesisin modern etkinlikler ve toplantılar açısından bölgeye önemli bir dinamizm katacağını belirten Küpeli, şunları kaydetti:

"OSB Kongre ve Toplantı Salonu, iş dünyasının kongre, toplantı ve çeşitli organizasyonlarını en verimli şekilde gerçekleştirebileceği, modern altyapısıyla her türlü ihtiyaca cevap verebilecek bir merkez olarak inşa edildi. Bu salon, sadece Eskişehir OSB için değil sanayimiz ve şehrimiz için büyük bir kazanım olacak. Salonumuz özellikle aynı anda farklı toplantıların yapılabilmesi, özel salonlar, fuaye alanı, teknik donanımı ve tam kapsamlı mutfağı ile hem yerel hem de ulusal düzeydeki büyük etkinlikler ve toplantılar için çok önemli bir çekim merkezi olacağına inanıyorum."