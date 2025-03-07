AK Parti'li Albayrak, yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü binasının yapılacağını duyurdu

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'e yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası kazandıracaklarını bildirdi.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la Eskişehir'e yönelik proje ve çalışmalar konusunda görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, bu yıl içerisinde yeni hizmet binasının yapımına başlanacağını duyurdu.

Eskişehir'de 3 farklı adresteki il müdürlüğü hizmet binalarının tek kampüste faaliyet göstereceğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Depreme dayanıklı, güncel mevzuatlara uygun, modern yeni hizmet binasının yapımı için gerekli bütçe ayrılarak ihale işlemleri için Bakanlığımızdan talimat verilmiştir. Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yeni hizmet binasının yapım ihalesi için gerekli planlama yapılarak çalışmalara başlanılmış, kısa sürede yapılacak ihaleyle 2025 yılında binanın yapımına başlanılarak, 2026 yılında tamamlanması ön görülmektedir. Vatandaşlarımıza sunulan hizmetin memnuniyet ve kalitesini artıracak olan yeni hizmet binasının ilimize şimdiden hayırlı olmasını diler, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere destekleri için Milletvekillerimiz Fatih Dönmez, Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum."