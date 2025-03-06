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        Yangın çıkan hafif ticari araçtaki 4 çocuk, kendi imkanlarıyla kurtuldu

        ESKİŞEHİR'de caminin bahçesinde park halindeyken hareket edip alev alan hafif ticari araçtaki 4 kardeş, kendi imkanlarıyla çıkıp kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 17:47 Güncelleme: 06.03.2025 - 17:50
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        Yangın çıkan hafif ticari araçtaki 4 çocuk, kendi imkanlarıyla kurtuldu
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        ESKİŞEHİR’de caminin bahçesinde park halindeyken hareket edip alev alan hafif ticari araçtaki 4 kardeş, kendi imkanlarıyla çıkıp kurtuldu. Yangın sırasında çocukların babası sürücü Hazar Taştan’ın (35) araçta olmadığı belirtildi.

        Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi İlahiyat Camisi'nin bahçesinde park halinde bulunan Hazar Taştan’a ait 71 ADP 504 plakalı hafif ticari araç, hareket etti. Cami merdivenlerine çarpan araç, alev aldı. Bu sırada araçtaki Taştan’ın yaşları 3 ile 10 arasında değişen 4 çocuğu kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangın sırasında araçta piknik tüpü nedeniyle patlama oldu, alevler tüm aracı sardı. Yangın ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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