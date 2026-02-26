Canlı
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Odunpazarı ilçesinde faaliyet gösteren bazı esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Odunpazarı ilçesinde faaliyet gösteren bazı esnafı ziyaret etti.


        Vali Yılmaz, Reşadiye Caddesi'ndeki iş yerlerini gezerek esnafla sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

        Esnafın çalışmaları hakkında bilgi alan Yılmaz, "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

        Ziyarette Vali Yılmaz'a, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ile Eskişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Soner Coşkun da eşlik etti.

