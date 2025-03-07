Eskişehir'de ramazan ayı gıda denetimleri sürüyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüketici sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayında tüketimi artan tatlı, ekmek, pide, unlu mamuller, et ve süt ürünlerinin kontrol görevlilerince sıkı kontrollerden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada "ramazan paketi" adıyla satılan ürünlerden de numune alınarak denetlendiği ifade edildi.

Gıda ürünlerinin yanı sıra işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki şartları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolünün yapıldığı belirtilen açıklamada, mevzuata aykırı hareket eden iş yerlerine idari yaptırımlar uygulandığı vurgulandı.

Yılbaşından bu yana kontrol görevlilerince 1516 resmi kontrolde 126 numune alındığı, bunun sonucunda 6 milyon 145 lira para cezası uygulandığı belirtildi.