Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Dünya Kadınlar Günü'nde gösteri uçuşu yaptı

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Sivrihisar Havacılık Merkezinin Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde Havacı Kadınlar Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında organize edilen etkinlik, uçuş kayıtlarının alınmasıyla başladı. Organizasyonda yapılan çekilişle 50 kadın ücretsiz uçuş deneyimi yaşadı.

Etkinlikte, Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Şener, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla akrobasi gösterisi sundu.

Gösterinin ardından gazetecilere açıklama yapan Şener, havada olmanın kendisi için bir tutku olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ben de bir kadın olarak ve Havacı Kadınlar Derneğinin bir üyesi olarak Yeni Menekşe isimli uçağımla beraber gökyüzünde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Benim için çok anlamlı bir gündü. Elimde olsa her gün uçabilirim fakat antrenmanlarımız farklı zamanlarda olabiliyor, kamplarımız olabiliyor ama yılın her mevsimi uçuyoruz. Mümkün olan her zaman havadayız."

Etkinlik kapsamında M.S.Ö Hava ve Uzay Müzesi'nde gerçekleştirilen "Kadın ve Dünya Havacılığı Sempozyumu"nda, Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesinde uçuş hekimi olarak görev yapan Dr. Şebnem Gökkuşu, havacılık tıbbı ve sivil havacılıkta sağlıkla ilgili düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.

Formeo firmasının kurucusu diyetisyen Elvan Odabaşı, sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları konusunda katılımcılara bilgi verirken, Aeroprakt Uçuş Akademisi Geliştirme ve İletişim Direktörü Zehra Savaş, pilot lisansı alma sürecindeki deneyimlerini paylaştı.

Havacılık psikolojisi alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar da pilotların ve uçuş ekiplerinin psikolojik dayanıklılığı üzerine yaptığı bilimsel çalışmaları anlattı.