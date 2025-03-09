TEI, Havacı Kadınlar Haftası'nı etkinliklerle kutladı

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından Dünya Havacı Kadınlar Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

TEI'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Havacı Kadınlar Haftası dolayısıyla TEI'li kadın çalışanlar için düzenlenen kutlamaların yanı sıra, ortaokul ve lise düzeyindeki kız öğrencilerle bir araya gelindi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında TEI yetkilileri, Melahat Ünügür Ortaokulu'nda 400 kız öğrenciyi ziyaret etti.

Burada yapılan sunumlarda, havacılık sektöründe kariyer olanakları ve TEI'nin başarıları anlatıldı. Kız öğrencilere özel hazırlanan hediye paketleri öğrencilerle buluşturuldu. Ortaokul ziyaretinin yanı sıra Eskişehir'in 4 farklı lisesindeki 100 kız öğrenci için TEI'de tesis gezisi ve sunum yapıldı.

TEI'nin kadın çalışanları, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'in ev sahipliğinde düzenlenen "Havacılığın Güçlü Kadınları" etkinliğinde buluştu. Etkinlikte konuşan Akşit, çalışanların Dünya Havacı Kadınlar Haftası'nı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Etkinlikte, 2023'te yaşanan deprem felaketinin etkilediği bölgedeki kadın kooperatiflerinin ürünleriyle hazırlanan hediyeler, TEI'li kadınlara takdim edildi.

- TEI'nin kadın çalışanları iftarda bir araya geldi

Havacı Kadınlar Haftası etkinliği kapsamında düzenlenen iftar programı ise AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve TEI'nin kadın çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Gürcan, Genel Müdürü Akşit ve şirket yöneticilerinin de yer aldığı iftar programında, katılımcıların kadınlar gününü kutladı, program nedeniyle şirket yönetimine teşekkür etti.

Gürcan, ayrıca çalışanların sorularını ve kariyeri hakkında merak edilenleri yanıtladı.