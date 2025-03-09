Eskişehir'de jandarma ekipleri kadın futbol maçında broşür dağıttı

Jandarmanın kadın personelleri tarafından tribünlerde mücadeleyi takip eden seyircilere "Kadına El Kalkamaz" yazılı bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çukurhisar Futbol Sahası'nda Eskişehirspor ile Denizli Sultanlar Spor arasında oynanan TFF Kadınlar 2. Ligi C Grubu'ndaki müsabaka sırasında bir farkındalık çalışmasına imza attı.

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