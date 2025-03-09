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        Eskişehir'de jandarma ekipleri kadın futbol maçında broşür dağıttı

        Eskişehir'de, jandarma ekiplerince kadın futbol karşılaşmasını izleyen taraftarlara kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturulması amacıyla broşür verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 15:45 Güncelleme: 09.03.2025 - 15:48
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        Eskişehir'de jandarma ekipleri kadın futbol maçında broşür dağıttı
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        Eskişehir'de, jandarma ekiplerince kadın futbol karşılaşmasını izleyen taraftarlara kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturulması amacıyla broşür verildi.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çukurhisar Futbol Sahası'nda Eskişehirspor ile Denizli Sultanlar Spor arasında oynanan TFF Kadınlar 2. Ligi C Grubu'ndaki müsabaka sırasında bir farkındalık çalışmasına imza attı.

        Jandarmanın kadın personelleri tarafından tribünlerde mücadeleyi takip eden seyircilere "Kadına El Kalkamaz" yazılı bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

        Karşılaşmada 11 kadın jandarma personeli de güvenlik amacıyla görev aldı.

        Öte yandan Eskişehirspor kadın futbol takımı maç öncesi sahaya "Kadına El Kalkamaz" pankartıyla çıktı

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