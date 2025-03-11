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        Eskişehir Şehir Tiyatroları 5 yeni oyun sahneleyecek

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu ay farklı yaş gruplarına hitap eden 5 yeni oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:21 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:38
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        Eskişehir Şehir Tiyatroları 5 yeni oyun sahneleyecek
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        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu ay farklı yaş gruplarına hitap eden 5 yeni oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bugün ilk gösterimini gerçekleştireceği Turgut Özakman'ın kaleme aldığı "Ben Mimar Sinan" adlı oyunun yönetmenliğini usta rejisör Murat Atak üstlendi.

        Şehir Tiyatroları sanatçısı Emre Demirci'nin rol aldığı oyunun dekor ve kostüm tasarımını Berna Kafkas, Işık Tasarımını ise Cemal Öztürk gerçekleştirdi.

        Sıcak ve samimi kadın hikayelerinin anlatıldığı, Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazdığı, Sibel Arıcan'ın yönettiği "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", Ali Eyidoğan'ın yazıp yönettiği, hem çocuklar hem yetişkinler için sahnelenen aile müzikali "Anka Kuşların Yolculuğu", modern çağın iletişim sorunlarını ele alan Behiç Ak'ın yazıp, Şehir Tiyatroları sanatçısı Murat Danacı'nın yönettiği "Tek Kişilik Şehir" adlı oyun izleyicilerle buluşacak.

        Bu arada Alman oyun yazarı Ingeborg Von Zadov'un yazdığı, Servet Aybar'ın Türkçeye kazandırdığı Şafak Özen'in yönetmenliğini üstlendiği "Pompenya" adlı oyun da çocuklar için sahnelenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hakkı Kuş, 27 Mart'ta Dünya Tiyatro Günü'nün kutlandığını hatırlatarak, "Şehir tiyatroları olarak bir ilke daha imza atıyoruz ve Dünya Tiyatro Günü'nü mart ayında 5 yeni oyunla prömiyer yaparak ay boyunca seyircilerimize sunuyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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