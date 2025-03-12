Seyitgazi'de izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Kazı alanında ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, üzerinde kepçe takılı traktör, 10 metre kablo uzunluğuna sahip yılan kamera, ruhsatsız av tüfeği, 27 av tüfeği fişeği, pointer, alan tarama cihazı, ampermetre ve 2 alan tarama çubuğu ele geçirildi.

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