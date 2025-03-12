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        Seyitgazi'de izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 16:37 Güncelleme: 12.03.2025 - 16:39
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        Seyitgazi'de izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2 şüphelinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, Musadayı Höyük 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Kazı alanında ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, üzerinde kepçe takılı traktör, 10 metre kablo uzunluğuna sahip yılan kamera, ruhsatsız av tüfeği, 27 av tüfeği fişeği, pointer, alan tarama cihazı, ampermetre ve 2 alan tarama çubuğu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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