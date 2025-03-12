Seyitgazi'de izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2 şüphelinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Musadayı Höyük 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kazı alanında ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, üzerinde kepçe takılı traktör, 10 metre kablo uzunluğuna sahip yılan kamera, ruhsatsız av tüfeği, 27 av tüfeği fişeği, pointer, alan tarama cihazı, ampermetre ve 2 alan tarama çubuğu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
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