Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 32 bin lira çıktı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üst aramasında 32 bin 15 lira ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:42 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 32 bin lira çıktı
        ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üst aramasında 32 bin 15 lira ele geçirildi.

        Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi Çarşı Camii önünde dilencilik yapan 54 yaşındaki İ.M'yi yakaladı. Çarşı Zabıta Amirliğine götürülen dilencinin üst aramasında üzerinden 32 bin 15 lira çıktı.

        İzmir'den geldiği ve farklı şehirlerde de dilencilik yaptığı tespit edilen İ.M'nin görme engelli gibi davranarak, halkın duygularını istismar ettiği belirlendi.

        Ekipler, paraya el koyarak dilenci hakkında işlem yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...

        Benzer Haberler

        Görme engelli taklidi yapan dilencinin üzerinden 32 bin lira çıktı
        Görme engelli taklidi yapan dilencinin üzerinden 32 bin lira çıktı
        İnşaat atıklarını arsaya dökenleri uyaran muhtar, saldırıya uğradı
        İnşaat atıklarını arsaya dökenleri uyaran muhtar, saldırıya uğradı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Porsuk Çayı'nda dip temizliği başladı
        Porsuk Çayı'nda dip temizliği başladı
        Eskişehirli kardiyolog günün stresinden boksla uzaklaşıyor
        Eskişehirli kardiyolog günün stresinden boksla uzaklaşıyor
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Eskişehir'de konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Eskişehir'de konuştu: