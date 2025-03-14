Eskişehir'de zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 32 bin lira çıktı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üst aramasında 32 bin 15 lira ele geçirildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üst aramasında 32 bin 15 lira ele geçirildi.
Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi Çarşı Camii önünde dilencilik yapan 54 yaşındaki İ.M'yi yakaladı. Çarşı Zabıta Amirliğine götürülen dilencinin üst aramasında üzerinden 32 bin 15 lira çıktı.
İzmir'den geldiği ve farklı şehirlerde de dilencilik yaptığı tespit edilen İ.M'nin görme engelli gibi davranarak, halkın duygularını istismar ettiği belirlendi.
Ekipler, paraya el koyarak dilenci hakkında işlem yaptı.
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