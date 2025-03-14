Eskişehir'de zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 32 bin lira çıktı

İzmir'den geldiği ve farklı şehirlerde de dilencilik yaptığı tespit edilen İ.M'nin görme engelli gibi davranarak, halkın duygularını istismar ettiği belirlendi.

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