TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez, Eskişehir'de yapay zeka panelinde konuştu

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) düzenlenen yapay zeka konulu "Düşünen Makineler, Değişen Dünyalar" panelinde akademisyen ve öğrencilere hitap etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili de olan Dönmez, ESTÜ Yabancı Diller Binası Konferans Salonu'nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, yapay zekanın kısaca "insanı taklit eden bir sistem" olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Bu teknolojinin öğrenme ve bilişsel özellikler üzerine kurulu olduğunu dile getiren Dönmez, "Yapay zeka, 'Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun, çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti' olarak da tanımlanıyor. Yine çok sıkça rastladığımız tanımlardan birisi, 'Bir makinenin, akıllı insan davranışını taklit etme yeteneği." diye konuştu.

"Peki, ne zaman bu tartışmalar başlamış?" diyen Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biraz önceye gitmekte fayda var. Aslında insanoğlu, özellikle Sanayi Devrimi'nden sonra daha önce kas gücüyle yaptığı, gerekse hayvanların gücünden yararlanarak yaptığı işleri makineyle yapmaya başladı. Buharın keşfi ve gücü, güç üniteleri... Ardından içten yanmalı motorlar ayağımızı yerden kesti. Etrafımıza baktık, uçan hayvanlar, kuşlar var. 'Nasıl uçabiliriz?' dedik."

Dönmez, yapay zekaya yönelik çalışmalar yürüten Türk bilim insanlarının da bulunduğuna işaret etti.

Bu kişilere Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf'in örnek verilebileceğini dile getiren Dönmez, "Ünlü bir matematikçi. Kendi adıyla tanınan, matematikte denklemleri olan bir hocamız. Hocamız da 1958'de bir makale ele alıyor. Hatta makaleden önce bir konferans veriyor." ifadesini kulandı.

Prof. Dr. Serkan Günal, Prof. Dr. Aras Bozkurt ile Prof. Dr. Ahmet Yazıcı'nın konuşmacı olarak yer aldığı organizasyon, Doç. Dr. Emre Çimen'in moderatörlüğünde soru cevap şeklinde devam etti.

Programa, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş da katıldı.