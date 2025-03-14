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        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez, Eskişehir'de yapay zeka panelinde konuştu

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) düzenlenen yapay zeka konulu "Düşünen Makineler, Değişen Dünyalar" panelinde akademisyen ve öğrencilere hitap etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 20:43 Güncelleme: 14.03.2025 - 20:50
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        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez, Eskişehir'de yapay zeka panelinde konuştu
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        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) düzenlenen yapay zeka konulu "Düşünen Makineler, Değişen Dünyalar" panelinde akademisyen ve öğrencilere hitap etti.

        AK Parti Eskişehir Milletvekili de olan Dönmez, ESTÜ Yabancı Diller Binası Konferans Salonu'nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, yapay zekanın kısaca "insanı taklit eden bir sistem" olarak tanımlanabileceğini söyledi.

        Bu teknolojinin öğrenme ve bilişsel özellikler üzerine kurulu olduğunu dile getiren Dönmez, "Yapay zeka, 'Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun, çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti' olarak da tanımlanıyor. Yine çok sıkça rastladığımız tanımlardan birisi, 'Bir makinenin, akıllı insan davranışını taklit etme yeteneği." diye konuştu.

        "Peki, ne zaman bu tartışmalar başlamış?" diyen Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Biraz önceye gitmekte fayda var. Aslında insanoğlu, özellikle Sanayi Devrimi'nden sonra daha önce kas gücüyle yaptığı, gerekse hayvanların gücünden yararlanarak yaptığı işleri makineyle yapmaya başladı. Buharın keşfi ve gücü, güç üniteleri... Ardından içten yanmalı motorlar ayağımızı yerden kesti. Etrafımıza baktık, uçan hayvanlar, kuşlar var. 'Nasıl uçabiliriz?' dedik."

        Dönmez, yapay zekaya yönelik çalışmalar yürüten Türk bilim insanlarının da bulunduğuna işaret etti.

        Bu kişilere Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf'in örnek verilebileceğini dile getiren Dönmez, "Ünlü bir matematikçi. Kendi adıyla tanınan, matematikte denklemleri olan bir hocamız. Hocamız da 1958'de bir makale ele alıyor. Hatta makaleden önce bir konferans veriyor." ifadesini kulandı.

        Prof. Dr. Serkan Günal, Prof. Dr. Aras Bozkurt ile Prof. Dr. Ahmet Yazıcı'nın konuşmacı olarak yer aldığı organizasyon, Doç. Dr. Emre Çimen'in moderatörlüğünde soru cevap şeklinde devam etti.

        Programa, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş da katıldı.

        Dönmez, daha sonra Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Senato Odası'nda gerçekleştirilen, yapay zekanın geleceği ile eğitim ve sanayiye etkilerinin ele alındığı toplantıya katıldı.

        Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Dönmez, Eskişehir'in eğitim anlamında potansiyeli yüksek bir kent olduğunu belirtti.

        Kentte 3 üniversite bulunduğunu söyleyen Dönmez, şunları kaydetti:

        "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, sadece şehrimizin bir markası ve değeri değil aynı zamanda ülkemizin de bir değeri ve markası. Bugün yaptıkları açıklamalardan şunu da öğrenmiş olduk, artık açık öğretimde de gerek içerik hazırlanması gerekse sınavların yapılması ve organizasyonu konusunda yapay zekadan çok daha fazla yararlanacaklarına dair, yapay zeka destekli içeriklerin daha fazla olacağına dair bizleri bilgilendirmiş oldular."

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da Dönmez'in bu konuda akademisyenlerin görüşlerini almasının son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

        Kentin, Türkiye'nin yapay zeka yapılanmasında önemli katkıları olacağını vurgulayan Vali Aksoy, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

        CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de toplantıda bu teknolojiye dair çok şey öğrendiğini, Eskişehir'in yapay zeka konusunda yurdun önde gelen kentlerinden biri olacağını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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