Gelibolu'dan Türk bayrağı, toprak ve deniz suyu Eskişehir'e getirildi

Törenin ardından emanetler, atletler tarafından Ankaralı gençlere teslim edilmek üzere taşınmaya başlandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale-Ankara 28. Zafer Koşusu'nda Bilecikli gençlerin taşıdığı emanetlerin teslimi için Tepebaşı ilçesi Çukurhisar Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 18 Mart'ta sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Bilecikli atletler tarafından Eskişehirli sporculara teslim edildi.

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