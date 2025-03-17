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        ASKON Eskişehir Şubesi üyeleri iftarda bir araya geldi

        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Şubesince 3. geleneksel iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:06 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:27
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        ASKON Eskişehir Şubesi üyeleri iftarda bir araya geldi
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        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Şubesince 3. geleneksel iftar programı gerçekleştirildi.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, iftarda konuşan ASKON Eskişehir Şube Başkanı Ali Semih Ünlü, ramazanda paylaşmanın önemine değinerek, "ASKON olarak sadece iş dünyasında değil, toplumsal dayanışma ve kardeşlik ruhunun güçlenmesine de katkı sağlamak önceliklerimizden biri." değerlendirmesinde bulundu.

        ASKON Tanıtım ve Medya Başkanı Cumhur Calban da Eskişehir şubesinin hızla büyüdüğünü bildirdi.

        Calban, derneğin faaliyetlerine ilişkin, "Ticaretin yanı sıra milli ve manevi değerleri önemseyen, toplumun faydasına çalışan ve hak için haklı zenginlikler üreten bir sivil toplum kuruluşu olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        ASKON üyeleri, aileleri ve kurum müdürlerinin katıldığı iftar programında çocuklar için özel etkinlikler de düzenlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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