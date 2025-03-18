Eskişehir'de kafede çıkan yangın söndürüldü

Kısa sürede büyüyen alevler kafenin üst katına da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi'ndeki 2 katlı kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.