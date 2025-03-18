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        Eskişehir'de kafede çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan bir kafede çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:08 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:08
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        Eskişehir'de kafede çıkan yangın söndürüldü
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan bir kafede çıkan yangında hasar oluştu.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi'ndeki 2 katlı kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler kafenin üst katına da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Büyük bölümü kullanılamaz hale gelen kafede büyük çapta hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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