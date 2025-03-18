Eskişehir'de kafede çıkan yangın söndürüldü
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan bir kafede çıkan yangında hasar oluştu.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan bir kafede çıkan yangında hasar oluştu.
Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi'ndeki 2 katlı kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler kafenin üst katına da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Büyük bölümü kullanılamaz hale gelen kafede büyük çapta hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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