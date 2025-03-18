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        Eskişehir'de 5. Uluslararası Piyano Günleri 22 Mart'ta başlayacak

        Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Piyano Günleri etkinliği, 22-28 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:21 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:21
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        Eskişehir'de 5. Uluslararası Piyano Günleri 22 Mart'ta başlayacak
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        Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Piyano Günleri etkinliği, 22-28 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

        Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oytun Eren, yazılı açıklamasında, etkinlikte yurt içi ve yurt dışından 25 sanatçının konser vereceğini söyledi.

        Piyano Günleri kapsamında resitaller, ustalık sınıfları ve caz konserlerinin yer alacağını belirten Eren, "Piyano günlerinin açılışı, 24 Mart akşamı saat 20.30'da şef Murat Sümer yönetiminde, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay ve benim de yer alacağım konçertoyla yapılacak. Piyano günlerinin kapanışında ise keman virtüözü Cihat Aşkın ve piyanist Jerfi Aji sahne alacak." ifadesini kullandı.

        Eren, etkinliğin tüm müzikseverlere açık olduğunu dile getirerek, herkesi konserlere davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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