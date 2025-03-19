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        Yeşilayın başarılı sporcu kızlarının hedefi milli formayı giymek

        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de 2023 yılında kurulan Yeşilay Spor Kulübü bünyesinde tekvando ve kick boks branşlarında çeşitli başarılara imza atan 5 kız sporcu, milli takımın vazgeçilmezi olmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:06
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        Yeşilayın başarılı sporcu kızlarının hedefi milli formayı giymek
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        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de 2023 yılında kurulan Yeşilay Spor Kulübü bünyesinde tekvando ve kick boks branşlarında çeşitli başarılara imza atan 5 kız sporcu, milli takımın vazgeçilmezi olmak istiyor.

        Dönemin Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Sıtkı Karaca'nın girişimleriyle 2023 yılında kurulan Yeşilay Spor Kulübü, bağımlılıklardan uzak sportif bir hayat tarzı kazandırma misyonuyla farklı yaş kategorilerindeki sporcuları altyapısına kattı.

        Mevcut Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci tarafından faaliyetleri sürdürülen spor kulübü, bünyesindeki 70 sporcuyla tekvando, kick boks, wushu ve yüzme branşlarında faaliyet gösteriyor.

        Henüz 2 yıllık olmasına rağmen sporcuları madalyalarla göz doldurmaya başlayan kulüp, bu sene Tekvando Yıldızlar İl Şampiyonası'nda 44 kiloda Sümeyye Köse, 47 kiloda Züleyha Dağdelen, 55 kiloda Cansu Ceren Akçar ve 59 kiloda Eslem Naz Cellat ile birincilik ve 51 kiloda Dilruba Yıldıran ile üçüncülük kazandı.

        Züleyha Dağdelen ayrıca Eskişehir'de düzenlenen Yıldızlar Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

        Haftanın 5 günü antrenör Abdullah Turhan koordinesinde turnuvalara hazırlanan sporcular, milli takım forması giyme hedefiyle çalışıyor.

        - "Çocuklarımızı spora teşvik ediyoruz"

        Antrenör Turhan, AA muhabirine, kulüpteki çalışmaların Yeşilayın misyonuna uygun olarak yapıldığını belirterek, sağlıklı nesillerin sporla yetişeceğini söyledi.

        Kulüpteki her branşta altın madalya kazanmayı hedeflediklerini anlatan Turhan, "Çocuklarımızın şampiyon olmaları altyapıdan gelen küçük sporcularımızı motive ediyor, onları heveslendiriyor. Dolayısıyla onların da başarılı olma fikrini oluşturuyor." dedi.

        Turhan, kulübe katılan çocuklara önemli bir misyon yüklediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

        "Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele ediyor. Bağımlılıklarla mücadeleyi sporla yapmaya çalışıyoruz. Kişilerin her türlü bağımlılıktan kurtulması için çocuklarımızı spora teşvik ediyoruz. Spor da böylelikle çocuklarımızın hayatlarında alışkanlık oluyor. Buradaki altyapı sporcularımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tek hedefimiz hem Avrupa'da hem dünyada bayrağımızı dalgalandırmak. En büyük hedefimiz hem Yeşilay bayrağını hem de ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek. Umarım buradaki sporcularımız uluslararası turnuvalarla Türk bayrağını dalgalandırıp göğsümüzü kabartacak."

        - Sporcu Züleyha Doğan: "Kulübümü tanıttığım için kendimle gurur duydum"

        Türkiye şampiyonu kick boks sporcusu 14 yaşındaki Züleyha Dağdelen de kulüp bünyesinde kendisini yetiştirdiğini belirtti.

        Kazandığı Türkiye şampiyonluğundan dolayı gururlu olduğunu kaydeden Dağdelen , "Madalya alabileceğimi biliyordum ama ilerledikçe birinci olacağımı anladım. Kürsüye çıktığımda çok heyecanlandım. Kulübümü tanıttığım için kendimle gurur duydum, mutlu hissettim." diye konuştu.

        Sporculardan 14 yaşındaki Sümeyye Köse ise elde ettiği başarı için çok çalıştığını belirterek, "Kürsüye çıktığımda gururlandım, bu dereceyi bekliyordum. Başarılı bir kulübümüz var. Önümüzdeki Türkiye Şampiyonası'nda da derece alacağımızı düşünüyoruz. Milli takıma girmek ve Avrupa Şampiyonası'nda derece yapmak istiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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