Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Eskişehir'de mola verdi

        İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara gitmek için yola çıkan 3 hacı adayı Türkiye'deki yolculuklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Eskişehir'de mola verdi
        ABONE OL

        İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara gitmek için yola çıkan 3 hacı adayı Türkiye'deki yolculuklarını sürdürüyor.

        İspanya'dan 3,5 ay önce at sırtında yola çıkan 60 yaşındaki Abdallah Hernandez Mancha, 32 yaşındaki Abdelkader Harkassi ve 27 yaşındaki Tariq Rodriguez, Eskişehir'e geldi.

        "Hadira", "Jazire" ve "Farida" ismini verdikleri atlarıyla yolculuğa İspanya'nın Granada şehrinden başlayan 3 arkadaş, Fransa, İtalya, Romanya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaştı.

        Edirne'den başlayıp farklı şehirlerde mola vererek ilerleyen hacı adayları, atlarıyla 4 bin 100 kilometre yol katedip, geldikleri Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde mola verdi. Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'ni ziyaret eden grup, burada ilgiyle karşılandı.

        Grup adına konuşan Abdallah Hernandez Mancha, AA muhabirine, 35 yaşında Müslüman olduktan sonra kutsal toprakları ziyaret etmek için söz verdiğini söyledi.

        Arkadaşlarıyla "gece gündüz" demeden yolculuk yaptıklarını anlatan Mancha, şöyle konuştu:

        "İlk başladığımızda herkes bu yolculuğun imkansız olduğunu düşünüyordu çünkü şartlar oldukça zordu. Yolculuk çok pahalıydı ve atlar yorgundu. Ayrıca ben de yaşlıydım. Zor olsa da imkansız görünen her şeyi mümkün kılmak Allah'a aittir. Türk insanına çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayının ilk günü buraya geldik. Herkes çok misafirperverdi. Tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar, onlara çok teşekkür ediyorum. Eskişehir'i ve insanlarını çok sevdim. Aynı zamanda baharın ilk günlerinde kar yağdığını görmek güzel."

        Mancha, Türkiye rotalarının Adana ve Hatay olarak devam edeceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Kimler emekli ikramiyesi alacak?
        Kimler emekli ikramiyesi alacak?
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Sivrihisar'daki Ak Camii'de teravih namazı hatimle kılınıyor
        Sivrihisar'daki Ak Camii'de teravih namazı hatimle kılınıyor
        Eskişehir'de çapraz ekiplerle sigara denetimi yapıldı
        Eskişehir'de çapraz ekiplerle sigara denetimi yapıldı
        Türk dünyasının ortak coşkusu Nevruz Bayramı, Anadolu Üniversitesinde gelen...
        Türk dünyasının ortak coşkusu Nevruz Bayramı, Anadolu Üniversitesinde gelen...
        Anadolu Üniversitesi, Ulusal Kısa Film Akademisi için işbirliği protokolü i...
        Anadolu Üniversitesi, Ulusal Kısa Film Akademisi için işbirliği protokolü i...
        Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı etkili oldu
        Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı etkili oldu
        Eskişehir Kardeşlik Platformu üyeleri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını prot...
        Eskişehir Kardeşlik Platformu üyeleri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını prot...