Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Sakarya Nehri'nin kaynağı olan "bozkırın ortasındaki vaha" Sakaryabaşı görüntülendi

        YAVUZ EMRAH SEVER - Berrak ve turkuaz mavisi rengiyle bozkırın ortasında bir vahayı andıran Sakarya Nehri'nin doğduğu Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:45 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Nehri'nin kaynağı olan "bozkırın ortasındaki vaha" Sakaryabaşı görüntülendi
        ABONE OL

        YAVUZ EMRAH SEVER - Berrak ve turkuaz mavisi rengiyle bozkırın ortasında bir vahayı andıran Sakarya Nehri'nin doğduğu Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

        Sakarya Nehri'nin Sakarya'nın Karasu ilçesinden Karadeniz'e döküldüğü yere kadarki 824 kilometrelik macerasının başladığı yer olan Sakaryabaşı, 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak ilan edildi.

        Kızılırmak ve Fırat'tan sonra Türkiye'nin en uzun üçüncü akarsuyu Sakarya Nehri'nin doğduğu yer olan Sakaryabaşı, bölgeye gelenleri güzelliğine hayran bırakıyor.

        Turkuaz rengi su sıcaklığı 18 ila 22 derece olan Sakaryabaşı, bozkırda bir dalış noktası oluşmasına imkan sağlıyor.

        Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan ile dalış eğitmeni Derya Ateş, Oğuz Usta ve Hakan Bayraktar'dan oluşan ekip, Sakarya Nehri'nin kaynağı ile denize döküldüğü yeri su altından görüntüledi.

        Sakarya Nehri'nin kaynağındaki güzelliğini ve su altındaki hayatı görüntüleyen Ceylan, bölgedeki yayın, sazan ve karides dahil birçok türü kayıt altına aldı.

        Ceylan, AA muhabirine, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için Eskişehir'in Çifteler ilçesinde adeta bir vahayı andıran Sakaryabaşı'nda olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Türkiye'nin resmi rakamlara göre, yılda kişi başına düşen 1519 metreküp suyla içilebilir su kaynağı sıkıntısı çeken ülkeler grubunda yer aldığını vurgulayan Ceylan, şöyle konuştu:

        "İçilebilir kaynakların nüfusa oranına ve Dünya Su Forumu'nun İstanbul'daki toplantısına baktığımızda, resmi verilerimizde su kıtlığı çeken ülkeler grubundayız. Suyun döngüsü de sabit olduğundan su kaynakları bizler için son derece önemlidir. Mutlaka suyu korumamız lazım. Dünya Su Günü'nde bence söylenebilecek en güzel söz, su gibi aziz olun."

        Ceylan, Sakaryabaşı'nı su altından ve üstünden görüntülediklerini belirterek, "Tam bir mavi cennet. Harika bir turkuaz su. Bu nehrin bir de Sakarya'da denize döküldüğü yere bakarsanız, bu mavilikten, temizlikten, berraklıktan hiç eser yok. Bu nehir, bu haliyle denize ulaşamıyor. Çok kirleticiyle birlikte denize ulaşıyor. Su kaynaklarımızı korumalıyız. Bunu hep söylüyoruz ama bunun pratikte de görülmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

        - "Harika görüntüler elde ettik"

        Sakaryabaşı'nın bir habitat, ekolojik bir denge olduğunu ifade eden Ceylan, şöyle devam etti:

        "Dalışa geçtiğimiz sırada girdiğimiz ilk anda suyun en büyük çıktığı gözede yayın balığı resmen dans ediyordu. Tabii ki kameramıza da yakalandı. Onun dışında burada birçok balık buraya ait. Bazıları istilacı tür. Aslında buraya insanoğlu tarafından getirilerek bırakılmış türler de var. Tabii Tarım ve Orman Bakanlığı bunu yasaklasa da maalesef insanlarımız bu yasaklara uymuyorlar. Karidesler çok yaygın. Çok yaygın türleri var. Harika görüntüler elde ettik. Buraya dalmak çok büyük bir ayrıcalık. İnanılmaz berrak bir su. Harika görüntüler aldık. Dilerim ki tatlı su kaynaklarımızın önemine vurgu yapmış oluruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Sahte akaryakıt fişi operasyonunda gözaltılar var!
        Sahte akaryakıt fişi operasyonunda gözaltılar var!
        "ABD'de şartlar yerine oturunca iç piyasada da normal dönecek"
        "ABD'de şartlar yerine oturunca iç piyasada da normal dönecek"
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Öğretmen açığa alındı! Otizmli çocukta 54 morluk!
        Öğretmen açığa alındı! Otizmli çocukta 54 morluk!
        İşsizlik maaşını 6 işsizden 1’i alıyor
        İşsizlik maaşını 6 işsizden 1’i alıyor

        Benzer Haberler

        Bağımlılıkla mücadele edenler Yeşilay atölyelerinde sanatla iyileşiyor
        Bağımlılıkla mücadele edenler Yeşilay atölyelerinde sanatla iyileşiyor
        Öğretmenin müzik yeteneğini keşfettiği down sendromlu Koray, ritim grubunun...
        Öğretmenin müzik yeteneğini keşfettiği down sendromlu Koray, ritim grubunun...
        Eskişehir'de Türkiye-Macaristan maçı dev ekranda gösterildi
        Eskişehir'de Türkiye-Macaristan maçı dev ekranda gösterildi
        Eskişehir'de "Hilye-i Şerif Koleksiyonu Sergisi" açıldı
        Eskişehir'de "Hilye-i Şerif Koleksiyonu Sergisi" açıldı
        Eskişehir'de tarihi camilerin minber örtüsü Olgunlaşma Enstitüsünce yapılac...
        Eskişehir'de tarihi camilerin minber örtüsü Olgunlaşma Enstitüsünce yapılac...
        Eskişehir'de Okul Sporları Eskrim Türkiye Şampiyonası başladı
        Eskişehir'de Okul Sporları Eskrim Türkiye Şampiyonası başladı