ESOGÜ'ye 2 yıllık koşullu akreditasyon verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon aldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, YÖKAK tarafından, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerini kalite güvencesi sistemi çerçevesinde yapılan denetimler sonucunda ESOGÜ, belirlenen kalite standartlarını sağlayarak akreditasyon kazandı.

Kurumsal Akreditasyon Programı, üniversitelerin kalite güvencesi süreçlerini planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma döngüsü çerçevesinde değerlendiriyor. S

Süreç kapsamında YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımları, ilgili yükseköğretim kurumlarına ön ziyaret ve saha ziyareti gerçekleştirerek incelemelerde bulunuyor.

Denetimler, kurumların her yıl hazırladığı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) dikkate alınarak yapılıyor.

Değerlendirme sonucunda hazırlanan kurumsal akreditasyon raporlarında üniversiteler, "Liderlik, Yönetişim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı" başlıklarında 14 ölçüt ve 46 alt ölçüt üzerinden inceleniyor.