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        Eskişehir'de Rus uyruklu eşini öldürdüğü iddia edilen sanığa 23 yıl hapis cezası

        Eskişehir'de, kıskançlık iddiasıyla çıkan kavgada Rus uyruklu eşi Elena Samsanova'yı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 12:49 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:49
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        Eskişehir'de Rus uyruklu eşini öldürdüğü iddia edilen sanığa 23 yıl hapis cezası
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        Eskişehir'de, kıskançlık iddiasıyla çıkan kavgada Rus uyruklu eşi Elena Samsanova'yı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Atila Sarıhan'ın (50) yanı sıra taraflar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları katıldı.

        Duruşmada sanık Sarıhan, savunmasında yaşananlardan dolayı pişman ve üzüntülü olduğunu belirterek, "Böyle olmasını istemiyordum. Ben eşimi çok seviyordum. Yurt dışına çok gidip geliyordu. Yurt dışına gittiğinde uzun süre kalmasından dolayı boşanma davası açmıştım. Döndüğü zaman 'kalacağım' dedi. Davayı geri çekmiştik. Olay ağır tahrik altında olan bir hadisedir. Suçsuz olduğuma inanıyorum. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanığı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. "Haksız tahrik" indirimi uygulayan heyet, sanığın 23 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        -⁠ ⁠Olay

        Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Ümran Sokağı'nda bir apartmanda yaşayan Rus uyruklu Elena Samsanova (55) ile eşi Atila Sarıhan arasında, 31 Mart 2023'te kıskançlık iddiasıyla çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Sarıhan evde bulunan bıçakla eşi Samsanova'yı yaralamıştı.

        Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gözaltına alınan Sarıhan ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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