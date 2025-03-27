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        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de iftar programında konuştu:

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı kentlerde yapılan eylemlere ilişkin, "Demokrasiyle yönetilen, hukukun üstün olduğu ülkelerde beğenseniz de beğenmeseniz de hukukun verdiği karara saygı duymak, uymak zorundasınız. Mücadelenizi yine hukuk içerisinde verirsiniz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 21:04 Güncelleme: 27.03.2025 - 21:26
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        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de iftar programında konuştu:
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        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı kentlerde yapılan eylemlere ilişkin, "Demokrasiyle yönetilen, hukukun üstün olduğu ülkelerde beğenseniz de beğenmeseniz de hukukun verdiği karara saygı duymak, uymak zorundasınız. Mücadelenizi yine hukuk içerisinde verirsiniz." dedi.

        Günyüzü ilçesinde belediye tarafından kültür merkezinin bahçesinde düzenlenen iftar programında konuşan Destici, Gazze'deki Müslümanların her gün İsrail'in bombaları altında ramazan ayını geçirmek zorunda kaldığını söyledi.

        İsrail'in sadece Gazze'dekilere zulmetmediğini belirten Destici, başta ABD olmak üzere, Avrupa'nın pek çok ülkesinde, özellikle Britanya ülkelerinde ve kuzey ülkelerde İsrail'in bu soykırımına karşı müthiş bir direnç olduğunu kaydetti.

        Destici, İslam ülkelerinin bir ve beraber olması durumunda 2,5 milyarlık İslam dünyası karşısında 6-7 milyonluk İsrail'in tutunma şansının olmadığını vurgulayarak, "Değil Amerika, arkasında kim olursa olsun tutunamaz. Bu cesareti nereden alıyor? Müslümanlar birlik olamıyor. Müslüman ülkeleri ortak bir duruş ortaya koyamıyorlar. Hepsi Türkiye'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın koyduğu duruşu ortaya koysa İsrail buna zerre miskal tevessül edemez. İnşallah o günleri de yaşayacağız." diye konuştu.

        Mustafa Destici, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

        "Sebebi, İsrail'in bu zulümlerine karşı çıktığı için. Okuduğu üniversite yönetimini bu zulümleri tanımaya, bu soykırımı tanımaya davet ettiği için tutuklandı. Elbette ki Amerikan yönetimini kınıyoruz. Elbette ki Dışişleri Bakanımız, hükümetimiz gerekli girişimleri yapıyor. En kısa zamanda da serbest bırakılacağını ümit ediyor ve serbest bırakılması gerektiğini buradan ifade ediyoruz."

        - "Bayramlaşmama kararı alan partilerimiz bu kararlarını yeniden gözden geçirsinler"

        Bazı kentlerde yaşanan protestolarda yaşananlara değinen Destici, herkesin demokratik eylem hakkı olduğunu kaydederek, "Hiç kimse bu devletin kahraman polisine baltayla saldıramaz. Sebep ne olursa olsun üzerine asit dökemez. Yerdeki kaldırım taşlarını sökerek polise saldıramaz. Onlarca polisi yaralayamaz." ifadelerini kullandı.

        Destici, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili hukuki sürecin sürdürüldüğüne değinerek, şöyle devam etti:

        "Beğenen olur, beğenmeyen olur. Demokrasiyle yönetilen, hukukun üstün olduğu ülkelerde beğenseniz de beğenmeseniz de hukukun verdiği karara saygı duymak, uymak zorundasınız. Mücadelenizi yine hukuk içerisinde verirsiniz. Hukuk dışı yollara sapmazsınız. Hukuk dışı yollara siz saparsanız, siz insanları, tabanınızı sokağa davet ederseniz orada ne olur? Terör uzantıları, radikal sol örgütler araya girer. Ne yaparlar? Anarşist bir ortam meydana getirirler. Çünkü onlar istiyor ki Türkiye'de birlik, huzur olmasın. Türkiye'de terör devam etsin."

        Bu süreçlerden sonra siyasi partilerden bazılarının birbirleriyle bayramlaşmayacaklarını açıkladığını dile getiren Destici, "Ben şahsen bunu doğru bulmuyorum. En azından bayramlarda bir araya gelebilelim, bayramlaşabilelim. Bir kahve içelim. Bir kahvenin kırk yıl hatırı olur. Bir çikolata ikram edilsin, tatlı yenilsin ve tatlı konuşulsun. Bayramlaşmama kararı alan partilerimiz de bu kararlarını yeniden gözden geçirsinler. Bugüne kadar bayramlaştıkları partilerle bayramlaşmaya devam etsinler." değerlendirmesinde bulundu.

        Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın da konuşma yaptığı iftar programına Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, BBP İl Başkanı Taha Baksan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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