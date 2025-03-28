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        Eskişehir'de Milli İrade Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

        Eskişehir'de Milli İrade Platformu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek ile birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:52 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:55
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        Eskişehir'de Milli İrade Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması
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        Eskişehir'de Milli İrade Platformu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek ile birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

        Odunpazarı ilçesindeki Reşadiye Camii önünde toplanan grup adına açıklama yapan platform üyesi Mahmut Öksüzoğlu, bazı siyasi çevrelerin suçlamalar karşısında hukuki zeminde cevap vermek yerine ülkeyi kaos ve şiddete sürükleyen kampanyalar yaptığını savundu.

        Siyasi çıkarlar uğruna yerli ve milli markaları boykot etmenin manidar olduğunu belirten Öksüzoğlu, şöyle konuştu:

        "Karşımızda savunma hakkına ve yargı bağımsızlığına saygı duymak yerine, vandalizmi tercih eden, kutsal mabetlerimize zarar vermekten bile geri durmayan, Sayın Cumhurbaşkanımızın merhume annesine dil uzatacak kadar alçalan azgın bir güruh vardır. Bu kifayetsiz muhterislerin oyunlarını da amaçlarını da çok iyi tanıyoruz. 28 Şubat'ta, Gezi kalkışmasında ve 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de demokrasiye, hukuka ve millet iradesine kasteden bu zihniyete karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Bizler hukuktan, demokrasiden, adaletten ve hakikatten yana dik duruşumuzdan asla ödün vermedik, vermeyeceğiz. Bu topraklarda milletimizin birliğini ve dirliğini hedef alan her türlü saldırıya, tuzağa ve oyuna karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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