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        Cami bahçesindeki ağaçlara astığı levhalarla çevre duyarlılığına dikkati çekiyor

        YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'deki Terzievler Camisi'nin imam hatibi Emin Köseler, cami bahçesinin temiz tutulmasına yönelik farkındalık oluşturmak, vatandaşlarda çevre kirliliğine karşı duyarlılık oluşturmak için ağaçlara zarar vermeden uyarı levhaları astı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:18 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:23
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        Cami bahçesindeki ağaçlara astığı levhalarla çevre duyarlılığına dikkati çekiyor
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        YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'deki Terzievler Camisi'nin imam hatibi Emin Köseler, cami bahçesinin temiz tutulmasına yönelik farkındalık oluşturmak, vatandaşlarda çevre kirliliğine karşı duyarlılık oluşturmak için ağaçlara zarar vermeden uyarı levhaları astı.

        Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde "onaltıgen" olarak inşa edilen Terzievler Camisi, 31 yıl önce ibadete açıldı. Camide 7 yıl önce göreve başlayan Köseler, bahçedeki ağaçların çevresinde gıda paketlerinden oluşan atıkların neden olduğu kirliliği görünce üzüntü duydu.

        Ankara-Eskişehir kara yolunun kenarında yer alan caminin bahçesindeki bu kirliliğe çözüm bulmak ve vatandaşlarda çevre duyarlılığı oluşturmak isteyen Köseler, harekete geçti.

        Camiyi ziyaret edenlerin çevreyi kirletmemesi için uyarı levhaları hazırlayan Köseler, levhaların üzerine ağaçların dilinden bahçeye çöp atılmaması için farklı mesajlar yazdı.

        Köseler, üzerinde "Merhaba ben ağaç, yere çöp atmadığın için teşekkür ederim", "Merhaba ben ağaç, yere su şişesi atmadığın için teşekkür ederim", "Merhaba ben ağaç, yere çikolata ambalajı atmadığın için teşekkür ederim", "Merhaba ben ağaç, yere kahve bardağı atmadığın için teşekkür ederim", "Merhaba ben ağaç, yere sigara izmariti atmadığın için teşekkür ederim" yazılı levhaları ağaçlara zarar vermeden astı.

        - "Biz konuşamıyorsak ağaçlarımız konuşsun"

        Vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak için farkındalık çalışmasına imza atan 21 yıllık imam hatip Emin Köseler, AA muhabirine, cami bahçesindeki kirlilikle ilgili ziyaretçilerle fırsat buldukça konuştuğunu, kendisinin olmadığı durumda ise niyetini levhalarla anlatmak istediğini söyledi.

        Üslup ve usulün konuşmada önem taşıdığını kaydeden Köseler, şu ifadeleri kullandı:

        "Camide 24 saat bulunamıyoruz. 'Biz konuşamıyorsak ağaçlarımız konuşsun.' diye bir fikir geldi. Sonra tek tek bütün ağaçlarımın etrafında şöyle gezdim. Hepsinin bir derdi var. Baktım, altlarında çekirdek kabuğu, kola şişeleri, dondurma ambalajları... Böyle muhtelif gıda paketlerinden yığın oluşmuş, birikmiş. Ne kadar temizlemeye çalışsak da bunun önüne geçemiyorduk."

        Köseler, çevre kirliliğine çözüm olması için "bahçedeki ağaçların kendisini ifade edebilmesi" fikrinden hareketle böyle bir yöntem izlediğini dile getirdi.

        Ağaçların üzerine astığı mesajların olumlu yansımalarının olduğunu anlatan Köseler, şunları kaydetti:

        "Ağacımız önce kendisini tanıtıyor. 'Merhaba ben ağaç' gibi söze başlayıp 'Buraya çöp atmadığınız için teşekkür ederim.' gibi ağaçlarımızın misafirlerimize mesajı sadece bu kadar. Çok şükür insanlarda etki etti. Bu levhalardan sonra gerçekten ağaçlarımız mutlu oldu, diplerindeki kötü manzaradan kurtulmuş oldu."

        Emin Köseler, Müslümanların temiz insanlar olduğunu, Allah'ın da temizleri sevdiğini belirterek, camiye gelen çocuklara yaz kurslarında verdiği ilk dersin "çevre temizliği ve düzeni" olduğunu vurguladı.

        Ağaçlardaki tabelaları her ağacın ihtiyacına göre kendisinin yazıya döktüğünü belirten Köseler, sözlerine şöyle devam etti:

        "Küçük yaşlarda bir doğal ortamda bulunurken ağaca bir şey asmamız gerekti. Babam demişti ki 'Onlar da canlı. Canı yanar.' Böylece ağaca çivi çakmama engel olmuştu. Ben de o sözden sonra ağaçların da canlı olduğunu, canlarının yanmaması gerektiği düşüncesiyle bu levhaları çivi çakmadan ve tel sarmadan, onlara zarar vermeden plastik kablo bağı ile gövdesine monte ettim."

        - "Cami bahçemiz eski duruma göre çok temiz"

        Cami cemaatinden 71 yaşındaki Ahmet Mithat Süpür ise Köseler'in camiyi ve çevresini temiz tutmak için çok gayret gösterdiğini belirterek, "Hakikaten gerçek bir din adamı, güzel hizmetleri var. Cami bahçemiz eski duruma göre çok temiz. Levhaların çok faydası oldu. Camimiz çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.

        Vatandaşlardan 56 yaşındaki Lokman Erdem de Köseler'in caminin her tarafını temiz ve tertipli tuttuğunu dile getirdi.

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        Galeri
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