BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de bayram namazı sonrası konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Önemli olan devletimizin varlığı, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, kardeşliği, istiklali ve istikbali konusunda bir arada olabilmektir." dedi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesi'ndeki Gecek Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra basın mensuplarına gündemi değerlendiren Destici, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Destici, Türkiye'de bayramı huzur ve barış içinde mutlulukla idrak ettiklerini ancak Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, Gazze'de, Filistin'de, Arakan'da ve Afrika'da Müslümanların zulüm altında olduğunu söyledi.

Gazze'de 2 yıldan fazla bir süredir İsrail'in insanları öldürdüğünü belirten Destici, "Tabii ki zalimleri lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İnanıyoruz ki elbette her zulmün bir sonu olduğu gibi bunun da sonu olacak. Zalimler hak ettiği sonla karşı karşıya kalacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini ve binlerce şehidinin bulunduğunu ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Ben şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Başta şehit ailelerimizin, gazilerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Şu anda hem ülke sınırlarımız içinde hem ülke sınırlarımız dışında Türkiye'nin varlığının devamı, Türk milletinin istiklali ve istikbali için canlarını ortaya koyarak mücadele eden tüm askerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin Cenabıhak yar ve yardımcısı olsun. Onları mansur ve muzaffer eylesin." - "Yolda olanların trafik kurallarına uymalarını daha dikkatli olmalarını arzu ediyoruz" Destici, Türkiye'de her şeyin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yürümesini arzu ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şeyin hukuk, demokrasi ve insan hakları çerçevesinde yürütülmesini arzu ediyoruz. Elbette farklılıklarımız olabilir. Farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görüyoruz. Elbette ki farklı düşüncelerimiz olabilir. Bunları da yine bir kazanç olarak görüyoruz. Önemli olan devletimizin varlığı, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, kardeşliği, istiklali ve istikbali konusunda bir arada olabilmektir. Vatan mevhumu etrafında birleşebilmektir. Hangi etnik kökene mensup olursa olsun, hangi mezhebi anlayışa mensup olursa olsun hepimizin ortak adı büyük Türk milletidir. Bu ay yıldızlı al bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan herkes de bizim kardeşimizdir. Çünkü biz zaten Allah'ın emriyle birbirimize bağlanmışız."