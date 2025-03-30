Eskişehir'de bayramlaşma programı düzenlendi

Eskişehir Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Eskişehir Öğretmenevi'ndeki programa eşi Hülya Aksoy'la katılan Vali Hüseyin Aksoy, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul ederek, bayramlarını kutladı.

Vali Aksoy, burada yaptığı konuşmada, bayramların toplum için oldukça önemli ve kıymetli günler olduğunu söyledi.

Küskünlüklerin ortadan kalkacağı, dostlukların pekişeceği bu özel günlerde Eskişehir'in bütün kesimlerini temsilen programda bulunan konukların bayramını yürekten kutladığını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de huzur ve güven ortamı içinde yeni bir bayrama girmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, Eskişehir'i bulunduğu noktadan daha iyi bir noktaya taşıyabilmek. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde bu çalışmalarımızı bundan sonra da büyük bir gayretle sürdürmeye devam edeceğiz. Sürücülerimizin trafik kurallarına uymalarını bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Bayramlar üzüntülerle kaybolmasın. Sevinçlerle, daha güzel günlere hep birlikte erişelim. Küçük bir ihmal bazen trafikte çok olumsuz sonuçları ortaya çıkarabiliyor. Bu bakımdan bütün sürücülerimizin trafik kurallarına uymalarını bir kez daha hatırlatıyorum."