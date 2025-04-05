Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de yakalanan dilencilerin üzerinden 42 bin lira çıktı

        Eskişehir'de zabıta ekiplerinin dilencilik yaptıkları iddiasıyla yakalandığı 3 kişinin üzerinden toplam 42 bin 32 lira ile bir miktar döviz ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 13:41 Güncelleme: 05.04.2025 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de yakalanan dilencilerin üzerinden 42 bin lira çıktı
        ABONE OL

        Eskişehir'de zabıta ekiplerinin dilencilik yaptıkları iddiasıyla yakalandığı 3 kişinin üzerinden toplam 42 bin 32 lira ile bir miktar döviz ele geçirildi.

        Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Caddesi'nde dilendiği tespit edilen H.N'yi (56) yakaladı. Daha sonra ekipler, H.N'yi almak üzere 01 ACE 550 plakalı araçla gelen S.A. ve T.A. isimli kişileri de yakaladı.

        Araçtaki çöp poşetinden ve dilencilik yaptıkları öne sürülen 3 kişinin üzerinden toplam 42 bin 32 lira ve bir miktar döviz çıktı.

        Zabıta ekiplerince paraya el konulurken 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Bekçiyi şehit eden şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Bekçiyi şehit eden şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Daha 2 yaşında... Bunun adı: Akran zorbalığı! Kreşte dehşet!
        Daha 2 yaşında... Bunun adı: Akran zorbalığı! Kreşte dehşet!
        Artos Dağı'nda çığdan son anda kurtuluş!
        Artos Dağı'nda çığdan son anda kurtuluş!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Tek tek yanıt verdi
        Tek tek yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Yorgunluk mu, hastalık mı, yoksa alışkanlık mı?
        Yorgunluk mu, hastalık mı, yoksa alışkanlık mı?
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!

        Benzer Haberler

        Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görüldü
        Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görüldü
        Kadın avukat 25 yıllık deneyimini bağımlılıkla mücadeleye aktarıyor
        Kadın avukat 25 yıllık deneyimini bağımlılıkla mücadeleye aktarıyor
        Siyah kumaş üzerine asitle yaptığı resimler ile 'görünmeyeni görünür' hale...
        Siyah kumaş üzerine asitle yaptığı resimler ile 'görünmeyeni görünür' hale...
        Eskişehir'de geleceğin doktorları günün stresini boks yaparak atıyor
        Eskişehir'de geleceğin doktorları günün stresini boks yaparak atıyor
        Anadolu Üniversitesinden yenilikçi ürün geliştirme için BAP çağrısı
        Anadolu Üniversitesinden yenilikçi ürün geliştirme için BAP çağrısı
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, "boykot" çağrılarına karşı alışveri...
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, "boykot" çağrılarına karşı alışveri...