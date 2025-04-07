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        Eskişehir'de evde sağlık hizmetleri 4 yılda yüzde 60 arttı

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen evde sağlık hizmetlerinde, 2024 yılında 41 bin 356 ziyaret gerçekleştirildi. Hizmet sayısında 4 yılda yüzde 60 oranında artış gözlemlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:44 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:08
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        Eskişehir'de evde sağlık hizmetleri 4 yılda yüzde 60 arttı
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        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen evde sağlık hizmetlerinde, 2024 yılında 41 bin 356 ziyaret gerçekleştirildi. Hizmet sayısında 4 yılda yüzde 60 oranında artış gözlemlendi.

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, yaptığı açıklamada, evde sağlık hizmetlerinin cihaza, yatağa veya eve bağımlı olan bireyler ile yaşlılık nedeniyle sağlık kuruluşlarına ulaşmakta zorlanan vatandaşlara yönelik sunulduğunu bildirdi.

        Bildirici, Eskişehir Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi (ESKOM) bünyesinde, ilçeler dahil olmak üzere toplam 18 ekip ve araçla hizmet verildiğini kaydetti.

        Evde sağlık hizmeti kapsamında 2021 yılında 24 bin 826, 2022'de 26 bin 592, 2023'te 32 bin 53, 2024 yılında ise 41 bin 356 ziyaretin gerçekleştirildiğini belirten Bildirici, "Ekip ve araç sayılarımızdaki artış ile mesai düzenlemeleri sayesinde 2021 ile 2024 yılları arasında toplam 16 bin 530 ziyaret artışı yaşandı. Bu artış yüzde 60 oranında bir yükselişi ifade etmektedir." ifadesini kullandı.

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2020 yılında kurulan MUSAB Birimi aracılığıyla sağlık kuruluşlarına nakilleri yapılan hastalara da değinen Bildirici, şu ifadeleri kullandı:

        "Engelleri Kaldırıyoruz Projesi, 2015 yılında BEBKA projesi olarak başladı ve 2020'de MUSAB Birimi ile bu proje sosyal sorumluluk uygulaması haline geldi. YAŞAM ve MUSAB hizmetleri, herkes için sağlık anlayışımızın en önemli yansımalarından biridir. Vatandaşlarımızın daha iyi kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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