Eskişehir'de evde sağlık hizmetleri 4 yılda yüzde 60 arttı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen evde sağlık hizmetlerinde, 2024 yılında 41 bin 356 ziyaret gerçekleştirildi. Hizmet sayısında 4 yılda yüzde 60 oranında artış gözlemlendi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, yaptığı açıklamada, evde sağlık hizmetlerinin cihaza, yatağa veya eve bağımlı olan bireyler ile yaşlılık nedeniyle sağlık kuruluşlarına ulaşmakta zorlanan vatandaşlara yönelik sunulduğunu bildirdi.

Bildirici, Eskişehir Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi (ESKOM) bünyesinde, ilçeler dahil olmak üzere toplam 18 ekip ve araçla hizmet verildiğini kaydetti.

Evde sağlık hizmeti kapsamında 2021 yılında 24 bin 826, 2022'de 26 bin 592, 2023'te 32 bin 53, 2024 yılında ise 41 bin 356 ziyaretin gerçekleştirildiğini belirten Bildirici, "Ekip ve araç sayılarımızdaki artış ile mesai düzenlemeleri sayesinde 2021 ile 2024 yılları arasında toplam 16 bin 530 ziyaret artışı yaşandı. Bu artış yüzde 60 oranında bir yükselişi ifade etmektedir." ifadesini kullandı.