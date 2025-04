Eskişehir'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Eskişehir'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği Eskişehir Şubesi öncülüğünde Hamamyolu Yediler Parkı'nda toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Eskişehir Şubesi Üniversite Komisyonu Üyesi İbrahim Talha Demir, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın üzerinden 550 gün geçmesine rağmen halen ayakta duran Hamas hareketini selamladıklarını belirtti.

Demir, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımlardan birinin muhatabı olan aziz Gazze halkının her daim yanındayız. Gözü dönmüş katil sürüsü olan İsrail, Gazze'ye yönelik uyguladığı soykırımın şiddetini her geçen gün arttırmaktadır. Kadın, erkek, yaşlı, genç demeden Gazze halkını hedef alan İsrail, anne karnındaki ceninleri dahi şehit etmektedir. Onlarca İslam ülkesine rağmen Gazze'ye tek bir gram gıda sokulmasına izin vermeyen siyonistlerin Gazze halkını tamamen yok etmek istediği aşikar bir durumdur. Bu şartlar altında Gazze için harekete geçilmeyen her bir saniye ahirette cehennem azabı olarak karşımıza çıkacaktır."