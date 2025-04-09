Eskişehir'de tiyatro oyunuyla Mimar Sinan'ı ve becerilerini gençlere anlatıyorlar

YAVUZ EMRAH SEVER - Osmanlı Devleti'nin şehirlerinde inşa ettiği eserlerinin estetiği ve fonksiyonuyla mimarlık tarihinin zirvesinde yer alan Mimar Sinan'ın yaşam hikayesini ve eserlerinin oluşum sürecini yakından tanımaya olanak sağlayan Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın "Ben Mimar Sinan" adlı tiyatro oyunu gençlere ilham oluyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından tarihe geçen Türk büyüklerini yeni nesillere tanıtmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, Turgut Özakman'ın kaleme aldığı "Ben Mimar Sinan" adlı tek kişilik tiyatro oyunu sahneleniyor.

Yönetmenliğini Murat Atak'ın yaptığı, Emre Demirci'nin rol aldığı tek perdelik oyunda Mimar Sinan'ın ağzından eserleri ve dönemi anlatılıyor. Sultandere Sahnesi'nde lise öğrencilerine yönelik sahnelenen oyun üçüncü kez gençlerle buluştu.

Gençlere, mimarlık sanatına merakı olanlara ve mimarlara Mimar Sinan'ın hayatını dramatik bir eserle aktaran oyunda, dönemi yansıtan dekor, ışık, kostüm, minyatürler ile aksesuarlar yer alıyor. Oyunda minyatür ve hat sanatçıları ile o dönemde yaşamış bestekarlar da hatırlatılıp gençlere tanıtılıyor.

Oyunda Mimar Sinan'ı canlandıran, Eskişehir Şehir Tiyatroları'nda 14 yıldır görev yapan oyuncu Emre Demirci, AA muhabirine, özellikle gençlere yönelik bir oyunu oynamaktan gurur duyduğunu söyledi. Mimar Sinan gibi tarihte iz bırakan kişilerin canlandırıldığı rollerin çok denk gelmediğini kaydeden Demirci, şöyle konuştu: "Denk geldiği zaman çok heyecanlandım. 'Nasıl olacak?' diye bir telaş yaptım. Araştırdığımda, biraz işin içine girdiğimde büyük heyecan duydum. Tarihi araştırdığımızda 'Gerçekten bunu da mı yapmış' diye kendimi çok büyük şaşkınlıklar içinde buldum. Bu heyecan, özellikle motive olmamı sağladı." - "7'den 70'e herkese dokunan bir oyun" Demirci, Mimar Sinan olarak sahnede gençlerin gözünün içine bakıp onlara yapabileceklerini bilgiyle, çalışmayla, azimle pes etmeden hayallerinin peşine koşmalarını söyleyebilmenin ve onların gözünde o inancı görebilmenin heyecan verici olduğunu vurguladı. Oyunun henüz yeni sahnelendiğini aktaran Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız uzun zaman boyunca oynamak. Sadece gençlere de değil 7'den 70'e herkese dokunan bir oyun. Çünkü Mimar Sinan 'İlk fırsatımı 44 yaşında yakaladım' diyor. Hatta ufak da bir nüktesi var. 'Gençler dikkatinizi çekerim. Bu bazı insanlarımızın emekli olmayı düşündükleri bir yaştır' diyor. Hem gençlere hem büyüklere yönelik gerçekten büyük bir dehanın 5 asır öncesinden bize seslenişi, 'yapabilirsiniz' demesi." Mimar Sinan'ın 78 yaşında Selimiye Camisi'nin yapılması emrini aldığını hatırlatan Demirci, "Sinan, '78 yaşındayım. Benim için son fırsat' diyor. Bunu nasıl yapacağı üzerine hem kaygılı hem de sevinç içinde. Çok büyük bir deha. Hala daha üzerinde binlerce sayfa tezler yazılan hem Türk hem de dünya tarihine geçmiş büyük bir dehamız. Hala büyük heyecan içindeyim ve uzun yıllar oynamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu. - "Oyunumuz gençler tarafından ayakta alkışlandı" Oyunun yönetmeni Murat Atak da Mimar Sinan'ın mimarlık tarihinin mihenk taşı olarak kabul edildiğini ve Osmanlı Devleti'nde çok uzun yıllar mimar başı olarak görev yaparak sayısız esere imza attığına dikkati çekti.