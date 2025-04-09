Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de tiyatro oyunuyla Mimar Sinan'ı ve becerilerini gençlere anlatıyorlar

        YAVUZ EMRAH SEVER - Osmanlı Devleti'nin şehirlerinde inşa ettiği eserlerinin estetiği ve fonksiyonuyla mimarlık tarihinin zirvesinde yer alan Mimar Sinan'ın yaşam hikayesini ve eserlerinin oluşum sürecini yakından tanımaya olanak sağlayan Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın "Ben Mimar Sinan" adlı tiyatro oyunu gençlere ilham oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de tiyatro oyunuyla Mimar Sinan'ı ve becerilerini gençlere anlatıyorlar
        ABONE OL

        YAVUZ EMRAH SEVER - Osmanlı Devleti'nin şehirlerinde inşa ettiği eserlerinin estetiği ve fonksiyonuyla mimarlık tarihinin zirvesinde yer alan Mimar Sinan'ın yaşam hikayesini ve eserlerinin oluşum sürecini yakından tanımaya olanak sağlayan Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın "Ben Mimar Sinan" adlı tiyatro oyunu gençlere ilham oluyor.

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından tarihe geçen Türk büyüklerini yeni nesillere tanıtmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, Turgut Özakman'ın kaleme aldığı "Ben Mimar Sinan" adlı tek kişilik tiyatro oyunu sahneleniyor.

        Yönetmenliğini Murat Atak'ın yaptığı, Emre Demirci'nin rol aldığı tek perdelik oyunda Mimar Sinan'ın ağzından eserleri ve dönemi anlatılıyor. Sultandere Sahnesi'nde lise öğrencilerine yönelik sahnelenen oyun üçüncü kez gençlerle buluştu.

        Gençlere, mimarlık sanatına merakı olanlara ve mimarlara Mimar Sinan'ın hayatını dramatik bir eserle aktaran oyunda, dönemi yansıtan dekor, ışık, kostüm, minyatürler ile aksesuarlar yer alıyor. Oyunda minyatür ve hat sanatçıları ile o dönemde yaşamış bestekarlar da hatırlatılıp gençlere tanıtılıyor.

        Oyunda Mimar Sinan'ı canlandıran, Eskişehir Şehir Tiyatroları'nda 14 yıldır görev yapan oyuncu Emre Demirci, AA muhabirine, özellikle gençlere yönelik bir oyunu oynamaktan gurur duyduğunu söyledi.

        Mimar Sinan gibi tarihte iz bırakan kişilerin canlandırıldığı rollerin çok denk gelmediğini kaydeden Demirci, şöyle konuştu:

        "Denk geldiği zaman çok heyecanlandım. 'Nasıl olacak?' diye bir telaş yaptım. Araştırdığımda, biraz işin içine girdiğimde büyük heyecan duydum. Tarihi araştırdığımızda 'Gerçekten bunu da mı yapmış' diye kendimi çok büyük şaşkınlıklar içinde buldum. Bu heyecan, özellikle motive olmamı sağladı."

        - "7'den 70'e herkese dokunan bir oyun"

        Demirci, Mimar Sinan olarak sahnede gençlerin gözünün içine bakıp onlara yapabileceklerini bilgiyle, çalışmayla, azimle pes etmeden hayallerinin peşine koşmalarını söyleyebilmenin ve onların gözünde o inancı görebilmenin heyecan verici olduğunu vurguladı.

        Oyunun henüz yeni sahnelendiğini aktaran Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Amacımız uzun zaman boyunca oynamak. Sadece gençlere de değil 7'den 70'e herkese dokunan bir oyun. Çünkü Mimar Sinan 'İlk fırsatımı 44 yaşında yakaladım' diyor. Hatta ufak da bir nüktesi var. 'Gençler dikkatinizi çekerim. Bu bazı insanlarımızın emekli olmayı düşündükleri bir yaştır' diyor. Hem gençlere hem büyüklere yönelik gerçekten büyük bir dehanın 5 asır öncesinden bize seslenişi, 'yapabilirsiniz' demesi."

        Mimar Sinan'ın 78 yaşında Selimiye Camisi'nin yapılması emrini aldığını hatırlatan Demirci, "Sinan, '78 yaşındayım. Benim için son fırsat' diyor. Bunu nasıl yapacağı üzerine hem kaygılı hem de sevinç içinde. Çok büyük bir deha. Hala daha üzerinde binlerce sayfa tezler yazılan hem Türk hem de dünya tarihine geçmiş büyük bir dehamız. Hala büyük heyecan içindeyim ve uzun yıllar oynamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Oyunumuz gençler tarafından ayakta alkışlandı"

        Oyunun yönetmeni Murat Atak da Mimar Sinan'ın mimarlık tarihinin mihenk taşı olarak kabul edildiğini ve Osmanlı Devleti'nde çok uzun yıllar mimar başı olarak görev yaparak sayısız esere imza attığına dikkati çekti.

        Mimar Sinan'ın eşsiz yapılarıyla esin kaynağı olduğunun altını çizen Atak, "Bu oyun Türk büyüklerini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiğimiz projenin ilk gösterime giren eseri." dedi.

        Atak, oyunda özellikle gençlere gösterme, anımsatma ve bilmeyenlere öğretmek gibi bir misyon üstlendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü dolayısıyla bugün bu oyunumuz sergileniyor. Efsane isimleri, dünyaya damgasını vurmuş Türkleri bazı gençlerimiz henüz tanımıyorlar, tanışmıyorlar. Bugün büyük bir coşkuyla oyunumuz gençler tarafından ayakta alkışlandı. Bundan dolayı hem mutluyuz hem gururluyuz. Eskişehir Şehir Tiyatroları olarak milli bir görevi yerine getirdiğimiz için de ayrıca gururluyuz."

        Oyunun üçüncü kez sahnelendiğini dile getiren Atak, "Toplumun geneline de sahnelenecek. Oyunu sadece Sultandere Sahnesi'nde şu anda lise öğrencilerine sunuyoruz. Oyunumuz bu ay içinde hem Genco Erkal Sahnesi'nde, önümüzdeki aylarda ise Haller Sahnesi'nde yine seyircimizle buluşacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü!
        Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü!
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var!
        'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var!
        Trump’ın tarifeleri Apple’ı sarstı, Microsoft zirveye yerleşti
        Trump’ın tarifeleri Apple’ı sarstı, Microsoft zirveye yerleşti
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        Vücudunuzun gizli tepkilerini bu diyetle ortaya çıkarın!
        Vücudunuzun gizli tepkilerini bu diyetle ortaya çıkarın!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı
        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı

        Benzer Haberler

        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Polis Haftası mesajı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Polis Haftası mesajı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Polis Haftası mesajı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Polis Haftası mesajı
        Eskişehir'de bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen firari hükümlü yakala...
        Eskişehir'de bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen firari hükümlü yakala...
        Eskişehir'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Eskişehir'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Yürürken kalp krizi geçirip, öldü
        Yürürken kalp krizi geçirip, öldü
        Eskişehir'de jandarma şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti
        Eskişehir'de jandarma şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti