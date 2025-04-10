Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, bir yıllık görev süresini değerlendirdi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, görev süresinde geride kalan bir yıl değerlendirdi.

Kurt, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Hesap Veriyoruz" etkinliğinde yaptığı konuşmada, 2024-2025 nisan aylarını kapsayan belediye çalışmalarının detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Toplantıda sunum gerçekleştiren Kurt, temel hedeflerinin her yıl biraz daha ileri giden, biraz daha gelişmiş bir Odunpazarı yaratmaya çalışmak olduğunu söyledi.

Göreve geldiği ilk günden beri şeffaf, hesap verebilen ve katılımcılığı öne çıkarmak istediklerini ifade eden Kurt, "'Birlikte yöneteceğiz', dediğimiz Odunpazarı'nda, insana dokunmak, dayanışma kurmak, umut büyütmek bizim en temel işlerimizden birisi. Kimseyi dışlamadan, hiçbir mahalleyi unutmadan, herkesin eşit, onurlu bir yaşam sürebilmesi için çalıştık." diye konuştu.

Belediyenin mali durumuyla ilgili bilgi veren Kurt, "31 Mart itibarıyla Odunpazarı Belediyesinin uzun vadeli borçları 221 milyon 799 bin 908 lira 12 kuruş. Kısa vadeli borçları 286 milyon 817 bin lira olmak üzere toplam 508 milyon 617 bin lira borcu vardır." ifadelerini kullandı.