Eskişehir'de Genç Avdanlılar Dayanışma Derneği açıldı

Eskişehir'de Genç Avdanlılar Dayanışma Derneği düzenlenen törenle açıldı.

Eskişehir'de yaşayan, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Avdan köyü gençlerince oluşturulan dernekle, köyün kültürel geçmişine sahip çıkılması hedefleniyor.

Şarhöyük Mahallesi Yücel Sokak'ta gerçekleşen açılışta konuşan Genç Avdanlılar Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Özdemir, hemşehriler olarak birlik ve beraberlik içinde bir yaşam sürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Dayanışma içinde yenilikçi ve parlak bir nesil yetiştirilmesi için çalışacaklarını vurgulayan Özdemir, "Sosyal ve kültürel projelerle köyümüzün adını her yerde gururla duyuracağız. Dernek çatısı altında geçmişimizi yaşatmakla kalmayacağız, geleceğe de umutla bakacağız. Bu güzel oluşumda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Diğer protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek derneğin açılışı gerçekleştirildi.