AK Parti'li Vural'dan Sultandere Mahallesi'ndeki hizmet eksikliğine tepki

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, Odunpazarı ilçesine bağlı Sultandere Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vural, yaptığı yazılı açıklamada, Odunpazarı Belediyesine hizmet eksikliği nedeniyle tepki gösterdi.

Sosyal belediyecilik anlayışına göre her mahalleye eşit hizmet edilmesi gerektiğini bildiren Vural, şunları ifade etti:

"Hazır 'hesap veriyoruz' diye konu açılmışken, bizim sosyal belediyecilik anlayışımıza göre her mahalleye eşit hizmet gitmesi gerekir. Bu anlayışla soruyoruz, yıllardır sokaklarına kilit taş bekleyen Sultandere Mahallesi'nin, sizin gözünüzde diğer mahallelerden eksiği nedir ki kilit taşı için dahi yıllardır bekliyorlar?"