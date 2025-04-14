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        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor

        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik ile uyuşturucuyla mücadeleye yönelik denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:44 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:44
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        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor
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        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik ile uyuşturucuyla mücadeleye yönelik denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, 07-14 Nisan'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde yapılan denetimlerde 41 olaya müdahale edildiği, işlem yapılan 45 şüpheliden 5'inin tutuklandığı bildirildi.

        Çalışmalarda, 114 gram sentetik uyuşturucu, 300 gram esrar, 19 bin 469 sentetik ecza hapı, 30 sentetik uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        - Trafik denetimleri gerçekleştirildi

        Aynı dönemde polis ve jandarma ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ise yük ile yolcu taşımacılığı yapan 3 bin 587 araç kontrol edildi.

        Uygulamalarda sürücülere yönelik 6 bin 591 emniyet kemeri ve 2 bin 815 alkol kontrolü yapıldı. Kural ihlali yaptıkları belirlenen 7 bin 638 sürücüye ceza yazıldı, 239 araç trafikten men edildi, 75 sürücü belgesine el konuldu.

        Bu dönemde 40'ı yaralanmalı, 56'sı ise hasarlı olmak üzere toplam 96 trafik kazası meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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