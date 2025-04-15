Eskişehir'de jandarma seminer düzenledi

Eskişehir'de, jandarma ekiplerince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeline, bir sanayi işletmesi çalışanlarına ve öğrenci ile velilerine yönelik seminer verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde Günyüzü ilçesindeki bir sanayi işletmesindeki çalışanlar ile Gümüşkonak İlk ve Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve velilerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele, KADES uygulaması, erken yaşta zorla evlendirme ile mücadelenin yanı sıra "Kadına EL KAL-KA-MAZ" mottosuyla erkeklere bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere yönelik kişisel güvenlik tedbirleri ve genel trafik kuralları konularında eğitici sunum icra edildi.