Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Ziraat Türkiye Kupası finaline ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stat için yeniden değerlendirme kararı almasına ilişkin açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 14:35 Güncelleme: 19.04.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Ziraat Türkiye Kupası finaline ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stat için yeniden değerlendirme kararı almasına ilişkin açıklamada bulundu.

        Albayrak, açıklamasında, organizasyonun şehir için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, yapılan eleştirilerin seviyeli olması gerektiğini ifade etti.

        Final karşılaşmasının Eskişehir'in gelecekte ev sahipliği yapabileceği büyük organizasyonlar açısından referans niteliği taşıdığını kaydeden Albayrak, şöyle devam etti:

        "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığımız görüşmelerde, erken davranalım mantığıyla kendisinden 7 Eylül tarihindeki Türkiye-İspanya maçının şehrimizde oynanmasını talep etmiştik. Sağ olsun başkanımız ve ekibi bizleri kırmadı ve ilk adım olarak Ziraat Türkiye Kupası final maçı 'Eskişehir'de olsun' denilerek karar alındı."

        Futbolun birleştirici bir güç olduğunu vurgulayan Albayrak, Eskişehirspor taraftarının yıllardır tribün kültürüyle Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.

        Final maçının Eskişehir'de yapılmasının şehir ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlayacağını dile getiren Albayrak, "Amacımız Eskişehir'i futbol beşiği ve festivaller şehri haline getirmek adına bir adım daha atmak, bununla birlikte burada yaşayan esnafımızın, insanımızın ve evlatlarımızın kazanmasıydı." ifadesini kullandı.

        Albayrak, Eskişehirspor'a başarılar dileyerek, yaşanan sürecin değerlendirmesini kamuoyunun takdirine bıraktığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Trump'tan Covid-19 iddialarına ilişkin internet sitesi
        Trump'tan Covid-19 iddialarına ilişkin internet sitesi
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Oyuncu Berk Atan, trafik kazasında yaralandı
        Oyuncu Berk Atan, trafik kazasında yaralandı
        Eskişehir'de yerli imkanlarla üretilen yapay uzuvlar eğitim için ihraç edil...
        Eskişehir'de yerli imkanlarla üretilen yapay uzuvlar eğitim için ihraç edil...
        Oyuncu Berk Atan, Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı
        Oyuncu Berk Atan, Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı
        Eskişehir Sağlık Müdürlüğü personeline yangın eğitimi ve tatbikatı düzenlen...
        Eskişehir Sağlık Müdürlüğü personeline yangın eğitimi ve tatbikatı düzenlen...
        Eskişehir'de dolandırıcılık şüphelisi 71 kişi adliyede
        Eskişehir'de dolandırıcılık şüphelisi 71 kişi adliyede
        Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheliler adliye...
        Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheliler adliye...