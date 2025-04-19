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        Eskişehir'de Yeşilay'ın ikinci istişare toplantısı yapıldı

        Eskişehir, Bilecik, Bursa, Kütahya Yeşilay şubeleri, bölgesel faaliyetleri değerlendirmek amacıyla ikinci istişare toplantısını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 16:28 Güncelleme: 19.04.2025 - 16:28
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        Eskişehir'de Yeşilay'ın ikinci istişare toplantısı yapıldı
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        Eskişehir, Bilecik, Bursa, Kütahya Yeşilay şubeleri, bölgesel faaliyetleri değerlendirmek amacıyla ikinci istişare toplantısını gerçekleştirdi.

        Osmangazi Üniversitesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen toplantıda şube, kadın ve gençlik komisyon başkanları, YEDAM temsilcileri, spor kulübü yöneticileri ve gönüllüler bir araya geldi.

        Toplantıya ilk kez YEDAM temsilcilerinin dahil edildiğini belirten Eskişehir Yeşilay Şube Başkanı Av. Ayşe Fert Dökmeci, AA muhabirine, toplantıya farklı şehirlerden gelen katılımcıların faaliyetlerini paylaşarak ortak stratejiler geliştirdiklerini söyledi.

        Dökmeci, toplantıların geleneksel hale geldiğine belirterek, "İlk toplantımızı Kütahya'da yapmıştık. İkincisini de Eskişehir’de gerçekleştiriyoruz. Faaliyetlerimizi paylaşma imkanı bulduğumuz bu toplantı, gelecek çalışmalarımız açısından büyük fayda sağlıyor." dedi.

        Toplantıların üç ayda bir düzenlendiğini ifade eden Yeşilay Genel Merkez Şube Operasyonları Müdürü Fatih Yılmaz ise şubelerin yerel düzeyde yürüttükleri faaliyetlerin etkilerini değerlendirme fırsatı bulduklarını kaydetti.

        Yılmaz, Eskişehir Şubesi'nin başarılı bir organizasyona ev sahipliği yaptığını bildirerek, "Gençlik ve kadın komisyonlarımızın sahadaki çalışmalarını burada görme şansımız oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Yeşilay Atalar Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal da toplantının istişareyi güçlendirdiğini ifade ederek, "Her ilde yapılan çalışmalar toplantılarımızda görüşülüyor, eksikler ve yapılması gerekenler planlanıyor. Bu toplantılar bizlere değer katıyor." ifadesini kullandı.

        Bilecik Yeşilay Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ise bölgede yer alan dört ilin Osmanlı Devleti'nin filizlendiği kentler olduğunu söyledi.

        Toplantının gelecek çalışmalara katkı sunduğuna dikkati çeken Tekelioğlu, "İkincisini gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda çok güzel ağırlandık. Buradan çıkan sonuçları illerimizde değerlendireceğiz." dedi.

        Bursa Yeşilay Şube Başkanı Suat Arvas da iller arasında yürütülen örnek çalışmaların paylaşılmasının önemine dikkati çekerek, Bursa'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kapsamında 40 yataklı bir rehabilitasyon merkezinin bulunduğunu bildirdi.

        Kütahya Yeşilay Şube Başkanı Mehmet Bilgili de Yeşilay Spor Kulübü olarak 1972 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini belirterek, "1200 sporcuyla çalışmalar yürütüyoruz. Eskişehirspor ile ortak turnuvalar düzenliyoruz. Komşu şehrimiz Eskişehir'de bulunmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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