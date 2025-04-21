Eskişehir'de 23 Nisan korteji düzenlendi

Kortejde, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerindeki ilkokullardan seçilen yaklaşık 300 öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Marşlar eşliğinde gerçekleşen kortejin en önünde bando takımı yer aldı.

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