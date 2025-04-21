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        Eskişehir'de 23 Nisan korteji düzenlendi

        Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşünde, öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla şehir merkezinde yürüyerek bayram coşkusu yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 16:06 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:06
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        Eskişehir'de 23 Nisan korteji düzenlendi
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        Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşünde, öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla şehir merkezinde yürüyerek bayram coşkusu yaşadı.

        Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yürüyüş, Ulus Anıtı'ndan başlayıp şehir merkezindeki cadde ve sokaklardan geçerek Valilik Meydanı'nda sona erdi.

        Kortejde, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerindeki ilkokullardan seçilen yaklaşık 300 öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Marşlar eşliğinde gerçekleşen kortejin en önünde bando takımı yer aldı.

        Yürüyüş güzergahı boyunca vatandaşlar öğrencileri alkışlarla destekledi. Valilik Meydanı'nda sona eren yürüyüş, Eskişehir Atatürk Güzel Sanat Lisesi öğrencilerinin konseri ile Cengiz Topel İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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