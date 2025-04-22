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        Eskişehir'de kayıp olarak aranan kadının yanmış cesedine ulaşıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki ormanlık alanda, kayıp olarak aranan 30 yaşındaki kadının yanmış cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:37 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:37
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        Eskişehir'de kayıp olarak aranan kadının yanmış cesedine ulaşıldı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki ormanlık alanda, kayıp olarak aranan 30 yaşındaki kadının yanmış cesedi bulundu.

        Bir hafta önce kendisinden haber alınamayan D.O'nun yakınları, emniyete kayıp başvurusunda bulundu.

        Ekipler yaptığı inceleme sonucu alınan telefon sinyali üzerine çalışmaları kırsal Kozkayı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yoğunlaştırdı.

        Ormanlık alanı araştıran ekipler bir ağacın altında yakılmış bir ceset buldu. Ekiplerce yapılan inceleme sonucunda cesedin D.O'ya ait olduğu belirlendi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından D.O'nun cesedi otopsi yapılmak üzere kentteki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen İ.G. yakalandı.

        Gözaltına alınan İ.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kozkayı Mahalle Muhtarı Emin Solak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hafta önce bir arkadaşının telefonla arayarak bir kadının kayıp olduğu bilgisini verdiğini söyledi.

        Arama çalışmalarının ekiplerce cesedin bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldığını kaydeden Solak, şöyle konuştu:

        "Polis ekipleriyle bölgeye geldik. Birkaç yere baktık. O günlerde karlıydı. Ormanlık alanda girecekleri en müsait yer buraydı. Arama esnasında ikiye ayrıldık. Yakınlarda kadının kolyesini ve anahtarını bulduk. Biraz ileri gidince cesedi bulduk. Ceset yanmıştı. Sadece başının arka kısmındaki saçları duruyordu. Yüz üstü yatmış vaziyetteydi. Cinayeti işleyen de belli, biliniyor."

        Cinayet zanlısının cesedin bulunduğu noktaya yakın bir mahallede yaşadığını söyleyen Solak, "Daha önce ölen kadının ablasını da bıçakladı. Muhtemelen bir şeyler var. Canice bir iş. Üzüldük." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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