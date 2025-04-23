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        Eskişehir'de öğrenciler 23 Nisan coşkusunu polislerle yaşadı

        Eskişehir'de polis ekipleri, ilkokul öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 10:25 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:25
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        Eskişehir'de öğrenciler 23 Nisan coşkusunu polislerle yaşadı
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        Eskişehir'de polis ekipleri, ilkokul öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Nisan Polis Haftası kapsamında yazdıkları mektuplarla kendilerine teşekkür eden Adalet İlkokulu öğrencileri için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sürpriz bir kutlama programı hazırladı.

        Öğrencilerin duygu dolu mektuplarından etkilenen emniyet güçleri, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde hazırlanan pasta ile onları okulda ziyaret etti.

        Polis ekipleri sınıfta gerçekleşen buluşmada öğrencilerle sohbet edip, 23 Nisan için hazırlanan pastayı birlikte kesti.

        İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan eğitim köpeği "Oniks" de okul bahçesinde çocuklara gösteri yaptı.

        Gösteriyi ilgiyle takip eden öğrenciler, "Oniks"i sevip, onunla fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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