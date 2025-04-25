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        Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, jandarmanın düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 20:28 Güncelleme: 25.04.2025 - 20:28
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        Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, jandarmanın düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Mahmudiye'de 2 kişinin ellerinde tarihi eser bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı" bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Çalışmalar kapsamında şüphelilerin aracında yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 altın, gümüş ve bronz sikke ile 2 obje ele geçirildi.

        Zanlılar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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