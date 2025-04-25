Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Çalışmalar kapsamında şüphelilerin aracında yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 altın, gümüş ve bronz sikke ile 2 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Mahmudiye'de 2 kişinin ellerinde tarihi eser bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı" bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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