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        Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:26 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:26
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        Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Sabahattin Kınalı (69) idaresindeki 26 PT 791 plakalı otomobil, Aşağı Çağlan Mahallesi'nde karşı yönden gelen Serhat K. (35) yönetimindeki 41 UK 981 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada yaralanan araç sürücüleri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan, Sabahattin Kınalı Eskişehir Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Serkan K'nin ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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