Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        TEI'nin "Güç Birliği" projesinin lansmanı yapıldı

        Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), tedarik zincirini güçlendirmek için devreye aldığı "Güç Birliği" projesi tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 21:21 Güncelleme: 29.04.2025 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEI'nin "Güç Birliği" projesinin lansmanı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), tedarik zincirini güçlendirmek için devreye aldığı "Güç Birliği" projesi tanıtıldı.

        TEI'den yapılan açıklamaya göre, projeyle tedarikçilere profesyonelleşme yolunda gelişim planları oluşturularak, başarıların teşvik ve ödüllerle desteklenmesi, yönetim süreçlerinde daha aktif roller üstlenilmesi gibi imkanlar sunulacak.

        İlerleyen dönemde tüm tedarik ağına sunulması hedeflenen projeyle TEI, tedarik zincirini gelişen ve sürekliliği olan bir yapıya kavuşturacak.

        Tedarikçilerin katıldığı "Güç Birliği" projesinin lansman toplantısında, projenin hedefleri ve yol haritası paylaşıldı.

        TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, toplantıda yaptığı konuşmada, parça üretimi ve motor montajı için 40 yıl önce kurulan TEI'nin bugün kendi motorunu tasarlayıp üreten bir şirkete dönüştüğünü belirtti.

        Elde ettikleri birikimleri, kendileriyle yürüyen tedarikçilerine sunma sorumluluğu taşıdıklarını vurgulayan Akşit, "Savunma Sanayii Başkanlığımız önderliğinde milli havacılıkta çıtayı daha da yukarı taşımak için 'Birlikteysek güçlüyüz.' diyerek ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

        TEI Finans ve Tedarik Genel Müdür Yardımcısı Emre Saylan da büyük başarıların ancak güçlü iş birlikleriyle mümkün olduğunu, hep birlikte daha iyisini yapmak ve başarıya birlikte ulaşmak için yola çıktıklarını aktardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den çağrı: Asla diz çökme
        Çin'den çağrı: Asla diz çökme
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        ABD basını: Putin 4 bölgenin kontrolünü talep ediyor
        ABD basını: Putin 4 bölgenin kontrolünü talep ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi
        Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Youssef En-Nesyri gol yollarında suskun!
        Youssef En-Nesyri gol yollarında suskun!
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay Eskişehir Şubesi vekaletle kurban kesim kampanyasını başlattı
        Türk Kızılay Eskişehir Şubesi vekaletle kurban kesim kampanyasını başlattı
        Eskişehir'de "Sıra Dışı Resim Sergisi" açıldı
        Eskişehir'de "Sıra Dışı Resim Sergisi" açıldı
        Eskişehir'de kooperatifçilik bilinci öğrencilere anlatıldı
        Eskişehir'de kooperatifçilik bilinci öğrencilere anlatıldı
        Eskişehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
        Eskişehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
        Eskişehir'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi
        Eskişehir'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi
        Eskişehir'de kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı
        Eskişehir'de kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı