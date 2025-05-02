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        İşitme engelli Batuhan, resim yeteneğiyle yurt dışındaki 15 üniversiteden kabul aldı

        ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de doğuştan işitme engelli olan ve 1,5 yaşında geçirdiği biyonik kulak ameliyatıyla sağ kulağına işitme cihazı takılan lise 12. sınıfı öğrencisi Batuhan Kayatepe, resimdeki yeteneğiyle yurt dışındaki 15 üniversiteden kabul almayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:01 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:01
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        İşitme engelli Batuhan, resim yeteneğiyle yurt dışındaki 15 üniversiteden kabul aldı
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        ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de doğuştan işitme engelli olan ve 1,5 yaşında geçirdiği biyonik kulak ameliyatıyla sağ kulağına işitme cihazı takılan lise 12. sınıfı öğrencisi Batuhan Kayatepe, resimdeki yeteneğiyle yurt dışındaki 15 üniversiteden kabul almayı başardı.

        Kendisi gibi işitme engelli olan seramik öğretmeni ile mimar babanın tek çocuğu olarak 2006'da dünyaya gelen Kayatepe, sanatla iç içe bir ortamda büyüdü.

        Küçük yaşlardan itibaren resim yapmaya başlayan Kayatepe, ilk ve ortaokul yıllarında Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde düzenlenen resim yarışmalarında dereceler elde etti.

        Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerde karma sergilere katılan Kayatepe, eğitim gördüğü okulda da ilk kişisel sergisini açtı.

        Resim ve tasarım alanlarında aldığı ödüllerle yurt dışında eğitim almak için üniversitelere başvuruda bulunan Kayatepe'nin bu isteği, aralarında "University of the Arts London", "Pratt Institute" ve "School of the Art Institute of Chicago"nun da bulunduğu 15 üniversiteden kabul gördü.

        Eskişehir'de özel bir lisede eğitimine devam eden Kayatepe, bir yandan da Uluslararası Bakalorya (IB) programı kapsamında İngilizce öğreniyor.

        - "Hangi burs yeterli olursa, üniversite tercihimi ona göre yapacağım"

        Batuhan Kayatepe, AA muhabirine, kuru kalem çalışmalarına özel ilgi duyduğunu ve çizim tarzını zamanla çeşitlendirdiğini söyledi.

        Önceleri sadece portre üzerine çalıştığını belirten Kayatepe, "Artık manzara, hayvan, doğa, aklıma ne geldiyse, ilham aldığım neyse onu çiziyorum." dedi.

        Kayatepe, anne ve babasının da kendisi gibi işitme engelli olduğunu anlatarak, "Annemin söylediğine göre birkaç aylıkken kalem tutmaya başlamışım ve o kalemi hiç bırakmamışım. Kendimi kursa gitmeden, annemi ve babamı örnek alarak, kitaplardan araştırarak geliştirdim." diye konuştu.

        Teknolojinin gelişmesiyle klasik sanat anlayışının dönüşüm geçirdiğini vurgulayan Kayatepe, üniversite eğitiminde bu alana yönelmek istediğine dikkati çekti.

        Kayatepe, üniversite eğitimini yurt dışında almak için girişimlerde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Yurt dışındaki 15 üniversiteden kabul aldım. Onlardan birine gitmek istiyorum. Bazıları dünya sanat sıralamasında ilk 15'te yer alıyor. İlk başta grafik tasarımı okumak istiyordum ancak artık yapay zeka, grafik tasarımın yerini almaya başladı. Şu an enstalasyon, oyun tasarımı, UX ve UI tasarımları arasında kararsızım. Kabul aldığım üniversitelerden henüz hangisini seçeceğime karar vermedim. Gelen burs miktarlarına göre seçim yapacağım. ABD'den burs kazandım fakat benim için yeterli değil. Avrupa'daki burslara da başvuracağım. Hangi burs benim için yeterli olursa, üniversite tercihimi ona göre yapacağım."

        Engellilere de çağrıda bulunan Kayatepe, "Ben de herkes kadar iyi iş çıkarabiliyorum. Bence hiçbir farkımız yok. O yüzden işitme engelliler kendilerini diğer insanlardan eksik hissetmemeleri gerekiyor. En az onlar kadar siz de varsınız, hatta daha başarılı bireyler olarak bu toplumda yer alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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