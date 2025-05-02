Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez, vatandaşlarla buluştu

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, kent genelindeki ilçe ve kırsal mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 12:28 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez, vatandaşlarla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, kent genelindeki ilçe ve kırsal mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

        AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dönmez sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

        Ziyaretleri kapsamında İnönü ilçesine giden Dönmez, burada hizmete sunulan Anıt Park ve Çocuk Sokağı projelerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Daha sonra Sivrihisar ilçesini de ziyaret eden Dönmez, esnafla bir araya gelerek, bölgeye yönelik mevcut ve planlanan yatırımları değerlendirdi.

        Açıklamada ziyaretlerdeki görüşlerine yer verilen Dönmez, her ilçenin kendine özgü bir yapısı, potansiyeli ve önceliği bulunduğunu belirterek, şunları ifade etti:

        "Bizler de bu farklılıkları gözeterek, her bölgenin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, Ankara'daki çalışmalarımıza sahadan aldığımız bilgilerle yön veriyoruz. Hemşehrilerimizle yüz yüze olmak, yerinde görmek ve dinlemek mutluluk veriyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Dış ticaret verileri açıklandı
        Dış ticaret verileri açıklandı
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Altın fiyatları düşüşte
        Altın fiyatları düşüşte
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu

        Benzer Haberler

        İşitme engelli Batuhan, resim yeteneğiyle yurt dışındaki 15 üniversiteden k...
        İşitme engelli Batuhan, resim yeteneğiyle yurt dışındaki 15 üniversiteden k...
        Verici takılan akbaba, 3 yılda 101 bin 230 kilometre uçtu
        Verici takılan akbaba, 3 yılda 101 bin 230 kilometre uçtu
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan kentsel dönüşüm açıklaması
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan kentsel dönüşüm açıklaması
        GRAFİKLİ - Çiple takip edilen küçük akbaba 3 yılda 101 bin kilometreden faz...
        GRAFİKLİ - Çiple takip edilen küçük akbaba 3 yılda 101 bin kilometreden faz...
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir Valisi Aksoy, fabrika işçilerini ziyaret etti
        Eskişehir Valisi Aksoy, fabrika işçilerini ziyaret etti